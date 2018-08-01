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الحزب الحاكم في تونس يجمد عضوية رئيس الوزراء

بتاريــخ : 15 شتنبر 2018 / 01:47 الحزب الحاكم في تونس يجمد عضوية رئيس الوزراء | بوليتيك
الحزب الحاكم في تونس يجمد عضوية رئيس الوزراء
قال حزب نداء تونس الحاكم اليوم الجمعة أنه جمد عضوية يوسف الشاهد رئيس الوزراء في الحزب في تصعيد للخلاف بين الشاهد ونجل الرئيس التونسي حافظ قائد السبسي رئيس نداء تونس.

شوف تيفي

قال حزب نداء تونس الحاكم اليوم الجمعة أنه جمد عضوية يوسف الشاهد رئيس الوزراء في الحزب في تصعيد للخلاف بين الشاهد ونجل الرئيس التونسي حافظ قائد السبسي رئيس نداء تونس.

ويأتي تجميد عضوية الشاهد بعد رفضه الإجابة على استجواب داخلي للحزب يتهمه فيه بالخروج عن الخط الحزبي.

وكان يوسف الشاهد الذي عينه الباجي قائد السبسي قبل عامين قد اتهم نجل الرئيس بتدمير الحزب الحاكم بقيادته بطريقة فردية وتصدير مشاكل الحزب لمؤسسات الدولة التي قال إنها تضررت من هذا التصحيح السياسي.

ويطالب نجل السبسي الشاهد بالاستقالة وفتح الطريق أمام تشكيل حكومة جديدة بدعوى ضعف مؤشرات الاقتصاد خلال عامين من الحكم.

ويساند الاتحاد العام التونسي للشغل مطلب إقالة حكومة الشاهد بينما ترفض حركة النهضة الإسلامية إقالة الشاهد وتقول إنها ستقوض مسار الإصلاحات الاقتصادية التي يتعين الإسراع في تنفيذها.

وقال الشاهد اليوم إنه ''رغم الضجيج السياسي في البلاد الذي يشوش على عمل الحكومة ورغم ضعف الدعم السياسي للحكومة فإن الحكومة ماضية قدما في الإصلاحات الاقتصادية خلال العام المقبل ومن بينها إصلاح الدعم والصناديق الاجتماعية''.

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