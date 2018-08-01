 في قضية بوعشرين.. الهيني:'' الخبرة لا تكتسي طابعا سريا ومن حق الجمهور والرأي العام العلم بها والاطلاع عليها'' ﻿
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في قضية بوعشرين.. الهيني:'' الخبرة لا تكتسي طابعا سريا ومن حق الجمهور والرأي العام العلم بها والاطلاع عليها''

بتاريــخ : 15 شتنبر 2018 / 00:50 في قضية بوعشرين.. الهيني: الخبرة لا تكتسي طابعا سريا ومن حق الجمهور والرأي العام العلم بها والاطلاع عليها | بوليتيك
في قضية بوعشرين.. الهيني:'' الخبرة لا تكتسي طابعا سريا ومن حق الجمهور والرأي العام العلم بها والاطلاع عليها''
في خضم النقاش القانوني الذي يشغل الرأي العام الوطني خلال اليومين الأخيرين ولاسيما بعد إطلاع أطراف الملف على تقرير الخبرة العلمية المتعلقة بملف توفيق بوعشرين المتابع بتهم التحرش الجنسي والاغتصاب

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في خضم النقاش القانوني الذي يشغل الرأي العام الوطني خلال اليومين الأخيرين ولاسيما بعد إطلاع أطراف الملف على تقرير الخبرة العلمية المتعلقة بملف توفيق بوعشرين المتابع بتهم التحرش الجنسي والاغتصاب والاتجار بالبشر، نفى أحد أبرز محامو الطرف المدني طابع '' السرية '' لما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام من صور تنسب للمتهم.

وأفاد المحامي محمد الهيني عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن ''تقرير الخبرة العلمية في قضية بوعشرين لا يكتسي أي طابع سري فهو وثيقة قانونية وقضائية فصلت في معطى تقني حول صحة الفيديوهات صورا وصوتا ولم تتطرق لأي فعل فاضح أو صورة فاضحة بالنشر مشمولة بالسرية''.

واسترسل إن ''الاخبار والإعلام بإجراءات المحكمة وقراراتها يندرج ضمنها إجراءات الخبرة ونتائجها لا تكتسي طابعا سريا ومن حق الجمهور والرأي العام العلم بها والاطلاع عليها لتعميق الشفافية ولإضفاء مزيد من الرقابة على القضاء وأجهزته وتوسيع هامش الثقة به تحقيقا للعدالة وضمانا لحكامتها''.

واختتم بالقول: ''الإشكال الحقيقي هو تصدي من هب ودب لمجال القانون والقضاء بدون علم''.

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شوف تيفيمحكمة الإستئناف الدار البيضاء المغرببوعشرين

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