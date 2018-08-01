مصالح الأمن تلقي القبض على حامل تتاجر في الحبوب المهلوسة بحي سيدي مومن بالدار البيضاء ﻿

اعتقلت المصالح الأمنية، مساء اليوم الجمعة، امراة حامل تبلغ من العمر 22 سنة بحي الهدى سيدي مومن، عمالة البرنوصي زناتة

شوف تيفي

اعتقلت المصالح الأمنية، مساء اليوم الجمعة، امراة حامل تبلغ من العمر 22 سنة بحي الهدى سيدي مومن، عمالة البرنوصي زناتة

وأفاد مصدر لـ''شوف تيفي'' أن مصالح الأمن توصلت بإخبارية تفيد أن امرأة تتاجر في بيع الحبوب المهلوسة من نوع ايكستازي بهده المنطقة.

وأضاف ذات المصدر أنه بتعليمات من رئيس المنطقة تم تكليف شرطي تقمص دور زبون، وبعد أن توجه الى منزلها الذي تتخده ''متجرا'' لبيع الحبوب المهلوسة، تمت مداهمة بيتها ليكتشفوا انها تتوفر على أزيد من 30 قرص من هذه الحبوب.

كما أوضح نفس المصدر، تبين أن المرأة الملقى عليها القبض حامل في شهرها الرابع.

وأشار أنه تم إحالة المعتقلة على مصلحة الشرطة القضائية من أجل فتح تحقيق، كما تم وضعها تحت تدابير الحراسة النظرية في انتظار تقديمها أمام النيابة العامة المختصة