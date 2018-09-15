رجال الحموشي يوقفون مروجان للمخدرات أمام الثانويات بحي بوسيجور بالدار البيضاء ﻿

تمكنت فرقة الدراجين التابعة للأمن العمومي، بالمنطقة الأمنية بالحي الحسني عشية اليوم الجمعة، من إيقاف شخصين تتراوح أعمارهما بين 25 و 26 سنة كانا على متن دراجة نارية 103 بحي بوسيجور.

شوف تيفي

تمكنت فرقة الدراجين التابعة للأمن العمومي، بالمنطقة الأمنية بالحي الحسني عشية اليوم الجمعة، من إيقاف شخصين تتراوح أعمارهما بين 25 و 26 سنة كانا على متن دراجة نارية 103 بحي بوسيجور.

وأفاد مصدر لـ''شوف تيفي'' أن هذين الشابين عندما شاهدا الدراجين، أصيبا بالارتباك، مما دفع العناصر الأمنية إلى محاصرتهما وإجراء بحث روتيني.

وأضاف ذات المصدر أنه بعد تفتيش حقيبة كان يحملها أحدهما على الظهر، اكتشفوا أن بها ما يزيد عن 1 كلغ من مخدر الشيرا، عبارة عن صفائح معدة للبيع.

وكما كشف المصدر، أنه بعد إلقاء القبض عليهما، تبين أنهما من ذوي سوابق في الاتجار بالمخدرات واعترفا بأنهما اقتنيا المخدر من طرف مزود يبيع المخدرات جملة، ويقومان ببيعها للتلاميذ بالثانويات المتواجدة بالمنطقة.

وأكد المصدر أنه تمت إحالتهما على مصلحة الشرطة القضائية لتعميق البحث، والتوصل إلى المزود.