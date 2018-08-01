الجمهور البيضاوي يطرد بنت الستاتي في مهرجان البولفار بالقنينات ﻿

يشارك في مهرجان البولفار الذي انطلقت فعالياته اليوم الجمعة بمدينة الدارالبيضاء في دورته الثامنة عشرة، مجموعة من فناني الشارع ''الراب''.

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يشارك في مهرجان البولفار الذي انطلقت فعالياته اليوم الجمعة بمدينة الدارالبيضاء في دورته الثامنة عشرة، مجموعة من فناني الشارع "الراب".

و حضر في هذه الدورة كل من "سبعاتون" و "نيس يو" وبنت الستاتي المعروفة في الساحة الفنية بـ "إيلي" ، هذه الأخيرة التي استقبلها الجمهور المتابع للبولفار بقنينات بهتافات استهجان، الشيء الذي جعلها تغني أغنية واحدة من أغانيها الأخيرة، وتغادر المنصة بسبب احتجاج الجمهورالمتابع للمهرجان.

جدير بالذكر أن مهرجان “البولفار” في دورته 18، انطلق يومه الجمعة، وسيستمر إلى غاية 23 من شتنبر الجاري 2018، بحضور مجموعة من فناني الشارع "الراب".