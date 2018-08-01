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هروب جماعي لمغاربة من قبضة عصابة البوليساريو

بتاريــخ : 14 شتنبر 2018 / 22:47 هروب جماعي لمغاربة من قبضة عصابة البوليساريو | بوليتيك
هروب جماعي لمغاربة من قبضة عصابة البوليساريو
تمكن سجناء مغاربة يبلغ عددهم 19 فردا من الفرار من القطاع العملياتي للناحية العسكرية الثانية بمنطقة اتفاريتي.

"شوف تيفي"

تمكن سجناء مغاربة يبلغ عددهم 19 فردا من الفرار من القطاع العملياتي للناحية العسكرية الثانية بمنطقة اتفاريتي.

وحسب ما كشف عنه موقع "الجزائر تايمز" فإن مصادر إعلامية تابعة للبوليساريو لم تذكر خلال كشفها عن تفاصيل الموضوع، أي تفاصيل حول عملية هروب التسع عشرة شابا الذين أدانتهم ما تسمى بمحكمة جبهة البوليساريو بأحكام قاسية، حيث حكمت على اثنين منهم بستة عشرة سنة سجنا نافذة، وعلى الباقي بخمسة عشرة سنة سجنا نافذة.

وأشار الموقع أن جبهة البوليساريو، كانت قد اعتقلت الشبان المنحدرين من جهة كلميم وادنون بتاريخ السادس عشر من يوليوز سنة 2016 بمنطقة اغشان لبيظ، فيما توجهت عائلاتهم بنداءات للمنتظم الدولي لإطلاق سراحهم مؤكدة أن نشاطهم يتعلق بالبحث عن أحجار النيزك وليس المخدرات كما تتهمهم بذلك جبهة البوليساريو.

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المغرب شوف تيفي السجن جبهة البوليساريو

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