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ما بقا ما يعجب..المتحولة جنسيا هيفاء تقوم بالدعاية لحفلات الداودية على سناب شات‎

بتاريــخ : 14 شتنبر 2018 / 20:25 ما بقا ما يعجب..المتحولة جنسيا هيفاء تقوم بالدعاية لحفلات الداودية على سناب شات‎ | منوعات
ما بقا ما يعجب..المتحولة جنسيا هيفاء تقوم بالدعاية لحفلات الداودية على سناب شات‎
أثارت متحولة جنسيا ملقبة بـ ''هيفاء ماجيك'' ضجة واسعة بمواقع التواصل الاجتماعي، عقب تفاعلها على ''سناب شات'' من أجل الدعاية للحفلات الخاصة بفنانة الأغنية الشعبية زينة الداودية.

"شوف تيفي"

أثارت متحولة جنسيا ملقبة بـ "هيفاء ماجيك" ضجة واسعة بمواقع التواصل الاجتماعي، عقب تفاعلها على "سناب شات" من أجل الدعاية للحفلات الخاصة بفنانة الأغنية الشعبية زينة الداودية.

وتفاعل العديد من النشطاء مع ما نشرته "هيفاء" وهي متحولة جنسيا مقيمة بلبنان، حيث عبر الجميع عن استغرابهم الشديد من قيامها بالدعاية للفنانة زينة الداودية.

ومن جهة أخرى، استغل نشطاء الفرصة لمهاجة "هيفاء"، عقب ظهورها سابقا بفيديوهات، صادمة ومثيرة للجدل حاولت من خلالها بعد التحول من ذكر إلى أنثى التشبه بالفنانة اللبنانية "هيفاء وهبي".

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المغرب شوف تيفي صوفيا الداودية المتحولة

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