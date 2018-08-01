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استعدادات متواصلة لإنجاح الدخول البرلماني الجديد

بتاريــخ : 14 شتنبر 2018 / 19:12 استعدادات متواصلة لإنجاح الدخول البرلماني الجديد | بوليتيك
استعدادات متواصلة لإنجاح الدخول البرلماني الجديد
عقد مكتب مجلس المستشارين، أمس الخميس، اجتماعه العادي برئاسة حكيم بن شماش رئيس المجلس، خصص للاطلاع على التحضيرات المتواصلة لإنجاح الدخول البرلماني للسنة التشريعية 2018-2019، وكذا للتداول في القضايا

 شوف تيفي

 عقد مكتب مجلس المستشارين، أمس الخميس، اجتماعه العادي برئاسة حكيم بن شماش رئيس المجلس، خصص للاطلاع على التحضيرات المتواصلة لإنجاح الدخول البرلماني للسنة التشريعية 2018-2019، وكذا للتداول في القضايا التي تهم اختصاصات الغرفة الثانية على مستوى التشريع ومراقبة العمل الحكومي.

وذكر بلاغ صدر عن مجلس المستشارين بالمناسبة، أن هذا الاجتماع خصص أيضا للتداول في عدد من القضايا المرتبطة باختصاصات المجلس على مستوى تقييم السياسات العمومية، والديبلوماسية البرلمانية، والانفتاح على محيط المجلس وتدبير شؤونه الإدارية والمالية.

وأضاف المصدر ذاته، أن حكيم بن شماش استحضر، في مستهل الاجتماع، المضامين القوية الدالة للخطابين المولويين السامين بمناسبة الذكرى الـ19 لتربع الملك محمد السادس على عرش أسلافه ، والذكرى الخامسة والستين لثورة الملك والشعب، وما تفرضه من أوراش عمل على أجندة مجلس المستشارين، مؤكدا أن المجلس سيحرص على مواكبة وتفعيل كل التوجيهات التأطيرية السديدة التي تضمنها خطاب الملك وفق موقعه وأدواره الدستورية الجديدة.

 وبعد الإطلاع على الترتيبات الجارية بشأن الدخول البرلماني الجديد، توقف أعضاء المكتب، خلال هذا الاجتماع، على أهمية المشاريع ومقترحات القوانين التي سيتدارسها المجلس، وأنشطة اللجان البرلمانية، وكذا التقارير المحالة على مكتب المجلس، حيث قرر في هذا الشأن إحالة نسخة من التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات على الفرق والمجموعات البرلمانية في أفق التحضير للجلسة المشتركة بين مجلسي البرلمان قصد الاستماع لعرض الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، وذلك طبقا لأحكام الفصل 148 من الدستور.

كما تداول مكتب المجلس في تقارير ومواعيد الأنشطة الديبلوماسية البرلمانية، حيث عرض أجندة مشاركة مكونات المجلس في مختلف التظاهرات والمنتديات التي تنظمها المؤسسات والمنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية.

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