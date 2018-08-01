 طبول الحرب تُــقرع بين الحمامة والمصباح بفــاس والفايق يُـنبّه الأزمي إلى ضرورة احترام القانون ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

استعدادات متواصلة لإنجاح الدخول البرلماني الجديد | بوليتيك

استعدادات متواصلة لإنجاح الدخول البرلماني الجديد

طبول الحرب تُــقرع بين الحمامة والمصباح بفــاس والفايق يُـنبّه الأزمي إلى ضرورة احترام القانون | بوليتيك

طبول الحرب تُــقرع بين الحمامة والمصباح بفــاس والفايق يُـنبّه الأزمي إلى ضرورة احترام القانون

حصري وبالصور..شاب ودادي ينتمي لفصيل الوينيرز يتهم بنحليب بشرملته+تفاصيل خطيرة | حوادث و حقوق

حصري وبالصور..شاب ودادي ينتمي لفصيل ''الوينيرز'' يتهم بنحليب بشرملته+تفاصيل خطيرة

شوفو الحكرة: شابة شدوها وشرملوها فالشارع بمنطقة بلقصيري | حوادث و حقوق

شوفو الحكرة: شابة شدوها وشرملوها فالشارع بمنطقة بلقصيري

فاس شـاعلة وإدريس الأزمي يحتقر ساكنتها الغاضبة | بوليتيك

فاس شـاعلة وإدريس الأزمي يحتقر ساكنتها الغاضبة

أخنوش يجري بسان بطرسبورغ مباحثات مع وزير الفلاحة الروسي لتعزيز التعاون بين البلدين في مجالي الفلاحة والصيد البحري | بوليتيك

أخنوش يجري بسان بطرسبورغ مباحثات مع وزير الفلاحة الروسي لتعزيز التعاون بين البلدين في مجالي

فيديو جد خطير يهز المغاربة..بعد دخول قانون تجريم العنف ضد النساء: زوج كيسلخ في مراتو وسط الشارع بالرباط | حوادث و حقوق

فيديو جد خطير يهز المغاربة..بعد دخول قانون تجريم العنف ضد النساء: زوج كيسلخ في مراتو وسط الشارع

عاجل..حادث جد مروع يهز أحد أشهر أحياء كازا+صور | حوادث و حقوق

عاجل..حادث جد مروع يهز أحد أشهر أحياء كازا+صور

حصري...مثول المشتبه به بقتل المتحرش بزوجته بقلعة مكونة على استئنافية ورزازات | حوادث و حقوق

حصري...مثول المشتبه به بقتل المتحرش بزوجته بقلعة مكونة على استئنافية ورزازات

العثماني والدارجة والسياسة الصغيرة

طبول الحرب تُــقرع بين الحمامة والمصباح بفــاس والفايق يُـنبّه الأزمي إلى ضرورة احترام القانون

بتاريــخ : 14 شتنبر 2018 / 19:04 طبول الحرب تُــقرع بين الحمامة والمصباح بفــاس والفايق يُـنبّه الأزمي إلى ضرورة احترام القانون | بوليتيك
طبول الحرب تُــقرع بين الحمامة والمصباح بفــاس والفايق يُـنبّه الأزمي إلى ضرورة احترام القانون
في سؤال كتابي برلماني شبيه بمذكرة تنبيهية لعمدة فاس إدريس الأزمي ورئيس مجلس عمالة فاس العبادي الحسين، تقدم النائب رشيد الفايق عن فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب بسؤال إلى وزير الداخلية، طبقا

شوف تيفي

في سؤال كتابي برلماني شبيه بمذكرة تنبيهية لعمدة فاس إدريس الأزمي ورئيس مجلس عمالة فاس العبادي الحسين، تقدم النائب رشيد الفايق عن فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب بسؤال إلى وزير الداخلية، طبقا لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، مؤرخ في 13 شتنبر الجاري، يروم فتح تحقيق في خروقات المجلس الإقليمي لفاس.

وعبر النائب التجمعي في معرض سؤاله عن تفاجئه "مؤخرا خلال انعقاد المجلس الإقليمي لفاس في دورة شهر شتنبر الجاري، بتخصيص هذا المجلس دعما ماليا لجماعة ترابية حضرية داخل نفوذه، قدره 20 مليون درهما من أجل إنجاز مشاريع تهيئة مرتبطة بشبكة طرقات". مضيفا أنه "بإمكان الإقليم أن يقوم بها مباشرة بدون منحها للجماعة المعنية، مما أثار تساؤلات عديدة حول قانونية عملية التفويت هذه ومدى مطابقتها للقانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بتنظيم العمالات والأقاليم وللأهداف المتوخاة وراء تمتيع المجالس الإقليمية بصفة جماعة ترابية قائمة الذات وخاصة للقانون العام على غرار باقي الجماعات الترابية المؤسسة طبقا للدستور". حسب وثيقة السؤال الموضوع لدى مكتب مجلس النواب.

وذكر النائب عن حزب الحمامة بمنطوق القانون التنظيمي 14.112، موضحا أنه يتحدث "بشكل واضح لا لبس ولا غموض فيه بأن أولى أولويات اختصاصات المجلس الإقليمي هي دعم المشاريع في العالم القروي بالأساس، وأنه كان من باب أولى أن تخصص مبالغ هذا الدعم الذي تقرر منحه إلى جماعة حضرية، لفائدة دعم مشاريع متنوعة لحل مشاكل متراكمة في فضاء قرى وبوادي المجلس الاقليمي لفاس". كما احتج واضع السؤال بكون إلى ذلك هدف القانون التنظيمي ليس هو "جعل ميزانيات المجالس الإقليمية بمثابة خزينات مالية لتدبير أزمات الجماعات الحضرية داخل نفوذه، بل حرص القانون أن يكون الإقليم جماعة ترابية لها اختصاصات واضحة ومتميزة عن باقي الجماعات تساهم هي أيضا في اندماج وتكامل وتعادل الجماعات من حيث المشاريع التنموية" واضع السؤال النيابي.

إلى جانب ذلك، رفض النائب عن حزب عزيز أخنوش، لجوء "رؤساء الجماعات من كل حين لآخر بمناسبة أزمات داخل جماعاتهم إلى مثل هذه السلوكات التدبيرية "الكسولة" في استنزاف ميزانيات المجالس الإقليمية المخصصة لمهام أخرى، بدل البحث عن حلول أخرى وشراكات متنوعة تعود بالنفع على الجميع".

وختم الفايق محرره الرقابي لمساءلة وزير الداخلية، باعتبارها سلطة وصاية موكول إليها السهر على احترام القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، "عن مدى قانونية هذا الدعم الذي قد يصبح عرفا ملزما في القادم من الأيام يسهل عمل جماعات معينة ويفوت فرص التنمية على جماعات أخرى"، مطالبا بفتح تحقيق في هذه الواقعة والإفادة بالناتج عنها.

وعلى ما يبدو من خلال هذا السؤال، فإن التجمع الوطني للأحرار الذي كثيرا ما تعرض للانتقاد من قبل الحزب الإسلامي حول استغلال النفوذ، يرد الضربة بأحسن منها مذكرا "الإخوان" بوجوب التحلي بأخلاق السياسي الذي يحترم القانون ويزاول مهامه دون محاباة أو استغلال سياسوي.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب التجمع الوطني للأحرار حزب سياسي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

استعدادات متواصلة لإنجاح الدخول البرلماني الجديد | بوليتيك

استعدادات متواصلة لإنجاح الدخول البرلماني الجديد

فاس شـاعلة وإدريس الأزمي يحتقر ساكنتها الغاضبة | بوليتيك

فاس شـاعلة وإدريس الأزمي يحتقر ساكنتها الغاضبة

أخنوش يجري بسان بطرسبورغ مباحثات مع وزير الفلاحة الروسي لتعزيز التعاون بين البلدين في مجالي الفلاحة والصيد البحري | بوليتيك

أخنوش يجري بسان بطرسبورغ مباحثات مع وزير الفلاحة الروسي لتعزيز التعاون بين البلدين في مجالي الفلاحة والصيد البحري

عــــاجل: المحكمة تصــدم بوعشرين وترفض السراح المؤقت | بوليتيك

عــــاجل: المحكمة تصــدم ''بوعشرين'' وترفض السراح المؤقت

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بكاء هيستيري لأطفال و أرملة الزوج اللي قطعاتو آلة الدباغة بمكناس..من اليوم معندنا باش نعيشو | بــووز
منذ 38 دقيقة

بكاء هيستيري لأطفال و أرملة الزوج اللي قطعاتو آلة الدباغة بمكناس..من اليوم معندنا باش نعيشو

بالفيديو..لحظة إخراج جثة متحللة لمسنة من منزل بالحي الحسني بالبيضاء | بــووز

بالفيديو..لحظة إخراج جثة متحللة لمسنة من منزل بالحي الحسني بالبيضاء

من قلب دار الدباغة بمكناس..شوفو التفاصيل المؤلمة والخطيرة الخاصة بالشاب اللي قطعاتو آلة الدباغة وحولاتو إلى أشلاء | بــووز

من قلب دار الدباغة بمكناس..شوفو التفاصيل المؤلمة والخطيرة الخاصة بالشاب اللي قطعاتو آلة الدباغة وحولاتو إلى أشلاء

أم مغربية تناشد المسؤولين: طبيب مستشفى الدراق ببركان تعلم ليا في بنتي ومشات ليها اليد ديالها.. | حالة خاصة

أم مغربية تناشد المسؤولين: ''طبيب مستشفى الدراق ببركان تعلم ليا في بنتي ومشات ليها اليد ديالها..''

﻿

آخر المستجدات

استعدادات متواصلة لإنجاح الدخول البرلماني الجديد | بوليتيك
منذ 59 دقيقة

استعدادات متواصلة لإنجاح الدخول البرلماني الجديد

طبول الحرب تُــقرع بين الحمامة والمصباح بفــاس والفايق يُـنبّه الأزمي إلى ضرورة احترام القانون | بوليتيك

طبول الحرب تُــقرع بين الحمامة والمصباح بفــاس والفايق يُـنبّه الأزمي إلى ضرورة احترام القانون

حصري وبالصور..شاب ودادي ينتمي لفصيل الوينيرز يتهم بنحليب بشرملته+تفاصيل خطيرة | حوادث و حقوق

حصري وبالصور..شاب ودادي ينتمي لفصيل ''الوينيرز'' يتهم بنحليب بشرملته+تفاصيل خطيرة

شوفو الحكرة: شابة شدوها وشرملوها فالشارع بمنطقة بلقصيري | حوادث و حقوق

شوفو الحكرة: شابة شدوها وشرملوها فالشارع بمنطقة بلقصيري

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.