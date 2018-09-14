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حصري وبالصور..شاب ودادي ينتمي لفصيل ''الوينيرز'' يتهم بنحليب بشرملته+تفاصيل خطيرة

بتاريــخ : 14 شتنبر 2018 / 18:38 حصري وبالصور..شاب ودادي ينتمي لفصيل الوينيرز يتهم بنحليب بشرملته+تفاصيل خطيرة | حوادث و حقوق
حصري وبالصور..شاب ودادي ينتمي لفصيل ''الوينيرز'' يتهم بنحليب بشرملته+تفاصيل خطيرة
كشف شاب ودادي ينتمي لمجموعة إلترا ''ونيرز'' لـ ''شوف تيفي'' عن تعرضه لاعتداء خطير بواسطة السلاح الأبيض على يد لاعب فريق الرجاء البيضاوي محمود بنحليب وشقيقه.

''شوف تيفي''

كشف شاب ودادي ينتمي لمجموعة إلترا ''ونيرز'' لـ ''شوف تيفي'' عن تعرضه لاعتداء خطير بواسطة السلاح الأبيض على يد لاعب فريق الرجاء البيضاوي محمود بنحليب وشقيقه.

وأوضح الشاب القاطن بالقرب من منزل بنحليب بدر ميلان بالبيضاء، أن هذا الأخير وشقيقه، قاما مساء أمس الخميس بتوجيه طعنات له بواسطة سلاح أبيض على مستوى الفخذ، ما تسبب في إصابته بجروح خطيرة.

وأكد الشاب في تصريح لـ ''شوف تيفي'' عن نيته التقدم بشكاية للمصالح الأمنية، حتى تأخذ العدالة مجراها، مشيرا إلى أن اللاعب الرجاوي، غادر رفقة فريقه الرجاء خارج أرض الوطن مباشرة بعد واقعة الاعتداء.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي ودادي محمود بنحليب الرجاء البيضاوي

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