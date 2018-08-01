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شوفو الحكرة: شابة شدوها وشرملوها فالشارع بمنطقة بلقصيري

بتاريــخ : 14 شتنبر 2018 / 18:21 شوفو الحكرة: شابة شدوها وشرملوها فالشارع بمنطقة بلقصيري | حوادث و حقوق
شوفو الحكرة: شابة شدوها وشرملوها فالشارع بمنطقة بلقصيري
نشرت مجموعة من الصفحات الفيسبوكية، يومه الجمعة، مقطع فيديو جد مؤلم، ظهرت به فتاة وهي تذرف الدموع، وتكشف تعرضها لاعتداء خطير على يد شخص، أقدم على شرملتها بواسطة السلاح الأبيض، خلال محاولة اختطافها.

"شوف تيفي"

نشرت مجموعة من الصفحات الفيسبوكية، يومه الجمعة، مقطع فيديو جد مؤلم، ظهرت به فتاة وهي تذرف الدموع، وتكشف تعرضها لاعتداء خطير على يد شخص، أقدم على شرملتها بواسطة السلاح الأبيض، خلال محاولة اختطافها.

وأوضحت الشابة الضحية وهي أم لأربعة أطفال تبلغ من العمر 24 سنة، أنها كانت في طريقها إلى منزل الأسرة قادمة من العمل بإحدى الضيعات ببلقصيري، قبل أن تتفاجأ بالمعني بالأمر والذي لا تربطه بها أي علاقة وهو يحاصرها ويهددها بالقتل، قبل أن يعمد إلى توجيه العديد من الطعنات لها بمناطق مختلفة من جسدها.

وناشدت هذه الشابة المسؤولين للتدخل من أجل إنصافها لتأخذ العدالة مجراها وتتم محاسبة المعتدي عليها والذي ما يزال حرا طليقا.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الطعنات بلقصيري أم معتدي أطفال

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