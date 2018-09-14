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فاس شـاعلة وإدريس الأزمي يحتقر ساكنتها الغاضبة

بتاريــخ : 14 شتنبر 2018 / 16:01 فاس شـاعلة وإدريس الأزمي يحتقر ساكنتها الغاضبة | بوليتيك
فاس شـاعلة وإدريس الأزمي يحتقر ساكنتها الغاضبة
يعـيشُ إدريس الأزمي عمدة مدينة فاس أيـاما عصيبة خلال الأيـام الأخيرة ، ولاسيما بعد موجة الانتقادات التي أصبحت توجه إليه من طـرف ساكنة العاصمة العلمية، على إثر الاحتقان الاجتماعي والركود

شوف تيفي : م.القاسمي

يعـيشُ إدريس الأزمي عمدة مدينة فاس أيـاما عصيبة خلال الأيـام الأخيرة ، ولاسيما بعد موجة الانتقادات التي أصبحت توجه إليه من طـرف ساكنة العاصمة العلمية، على إثر الاحتقان الاجتماعي والركود الإقتصادي الذي أصبح يطبع وضع الحاضرة الإدريسية ، و الأخطاء السياسية المتكررة لأعضاء حزب العدالة والتنمية التي لم تضف شيئا عن مجلس الاستقلاليين السابق .

وفي تطور مثير أقدم إدريس الأزمي الإدريسي عُمدة مدينة فاس على تنظيم لقاء تواصلي حول نصف ولايته كعمدة للعاصمة العلمية، لكنه اختـار اللقاء بأبواب مغلقة والدعوة خاصة لإخوانه في حزب العدالة والتنمية فقط رغم أن ساكنة المدينة كلها تطالب الرجل بتوضيح ماذا قدم منذ تربعه على كرسي رئاسة مجلس المدينة .

وتداول بيجيديون بفاس عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك'' منشورا يستثني كل من لا ينتمي للحزب الإسلامي، رغم أن اللقاء يهم ساكنة فاس ولا يعني منتسبي الحزب لوحدهم في شيء، وهو ما اعتبره نشطاء ومتتبعون وفاعلون جمعويون احتقارا غير مسبوق لساكنة العاصمة العلمية، و الذين منحوه أصواتهم دون الانتماء لحزبه، حيث يبدو واضحاً أن إدريس الأزمي لا يثق في ساكنة فاس من غير المنتسبين لحزبه، ولذلك فإنه قرر إبعادها والتواصل مع إخوانه فقط حول أمور المدينة .

وكان ينتظر الرأي العام الفاسي محاسبة وتقييم عمل رئيس مجلس المدينة عن نصف ولايته ومناقشة مدى التزامه بتنفيذه لبرنامجه، من خلال لقاء تواصلي مع الساكنة كما جرت العادة مع عمداء المدن ، إلا أنه اختار معاقبة و تحقير الساكنة بإقصائهم من حضور هذا اللقاء، وفضل اقصاء الجمعيات والمواطنين من توجيه السؤال إليه حول الحالة الكارثية للعاصمة العلمية، متعمداً إقصاء ومنع وسائل الإعلام والتي اتهم بعضها بالمأجورة من خلال تصريحات صحفية متزامة مع موجة الانتقادات التي توجه إليه.

وأطلق عدد من رواد التواصل الاجتماعي بمدينة فاس حملة تطالب عمدة فاس إدريس الأزمي الإدريسي عن حزب العدالة والتنمية بتحمُل مسؤوليته في المهمة التي يتولاها أو التخلي عنها، عبر هشتاغ #الأزمي_إرحل، و #سحب_الثقة من العمدة، كما احتشد عدد من جمعيات المجتمع المدني بالمدينة وتوعدوا بالخروج إلى الشارع وتوزيع أقمصة مكتوب عليها ''فاس مشات عند الله'' و ''من ينقذ مدينة فاس؟''.

وجدير بالذكر أن صفحات التواصل الاجتماعي المحسوبة على العاصمة العلمية تعج بالمنشورات التي تعبر عن غضب ساكنة فاس التي تعاني ويلات الإجرام والبطالة وهروب المستثمرين من المدينة ولاسيما بعد تعمد المجلس الحالي توقيف عدد من ''الرخص'' التي من شأنها أن تحرك وضع المدينة الاقتصادي والسياحي.

 

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شوف تيفي المغرب إدريس الأزمي العمدة فاس العدالة والتنمية

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