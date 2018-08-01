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أخنوش يجري بسان بطرسبورغ مباحثات مع وزير الفلاحة الروسي لتعزيز التعاون بين البلدين في مجالي الفلاحة والصيد البحري

بتاريــخ : 14 شتنبر 2018 / 15:47 أخنوش يجري بسان بطرسبورغ مباحثات مع وزير الفلاحة الروسي لتعزيز التعاون بين البلدين في مجالي الفلاحة والصيد البحري | بوليتيك
أخنوش يجري بسان بطرسبورغ مباحثات مع وزير الفلاحة الروسي لتعزيز التعاون بين البلدين في مجالي الفلاحة والصيد البحري
أجرى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عزيز أخنوش ،اليوم الجمعة بسان بطرسبورغ الروسية ،مباحثات مع وزير الفلاحة الروسي دميتري باتروشيف، تناولت آفاق تعزيز التعاون بين

''شوف تيفي''+'' و م ع''

أجرى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عزيز أخنوش ،اليوم الجمعة بسان بطرسبورغ الروسية ،مباحثات مع وزير الفلاحة الروسي دميتري باتروشيف، تناولت آفاق تعزيز التعاون بين البلدين في مجالي الفلاحة والصيد البحري.

وتأتي هذه المباحثات، التي حضرها نائب وزير الفلاحة ورئيس الوكالة الفيدرالية الروسية للصيد البحري، على هامش مشاركة أخنوش في النسخة الثانية للمنتدى والمعرض الدولي للصناعة والمنتجات وتكنولوجيات الصيد (معرض المأكولات البحرية في روسيا) بالعاصمة الشمالية لروسيا ،المنظمين في الفترة ما بين 13 و15 من شتنبر الجاري .

وتطرق الجانبان خلال هذه المحادثات إلى عدد من القضايا المتعلقة بقطاعي الصيد البحري والفلاحة ، حيث تم الاتفاق على دعم وضمان تسريع تنفيذ مشروع الممر الأخضر، هذا المشروع الذي تم تقديمه أمام أنظار الملك محمد السادس والرئيس الروسي فلاديمير بوتين ،خلال الزيارة التي قام بها الملك لروسيا في مارس 2016.

ويفتح الممر الأخضر أمام الدولتين إمكانيات كبيرة بخصوص تيسير تجارة المنتجات الفلاحية وصيد الأسماك، خاصة منها الطازجة، لا سيما من خلال تعاون جمركي أوثق.

كما أكد الجانبان على رغبتهما في تعزيز التجارة بين البلدين والتعاون الصحي لجعلهما أكثر مرونة.

من جهة أخرى، أشاد الوزيران المغربي والروسي بالتقدم الجيد لاتفاقية الصيد البحري الموقعة بين المغرب وروسيا.

يشار إلى أن المعرض الدولي للصناعة والمنتجات وتكنولوجيات الصيد (معرض المأكولات البحرية في روسيا) بسان بطرسبورغ ، يعرف مشاركة كبيرة من قبل الشركات العاملة في مجال صناعة المنتوجات و المأكولات البحرية .

وتقدم بأروقة المعرض تكنولوجيات حديثة لتنمية مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية وتجهيز الشركات، ويعرف المعرض مشاركة مؤسسات بناء السفن، ومصنعي المعدات والتجهيزات والمواد ذات الصلة. ويقام المعرض ،الذي تشارك فيه حوالي 50 دولة و300 شركة من مختلف بقاع العالم ، على مساحة تصل إلى 13 ألف متر مربع.

كما أن هذه التظاهرة الاقتصادية تشكل للعارضين الروس والأجانب منتدى لتبادل الخبرات و التجارب الحديثة المتعلقة بتكنولوجيات الصيد وصناعة المنتجات والمأكولات البحرية.

 

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