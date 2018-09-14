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بتاريــخ : 14 شتنبر 2018 / 15:32 عاجل..حادث جد مروع يهز أحد أشهر أحياء كازا+صور | حوادث و حقوق
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اهتز حي البرنوصي بالبيضاء، قبل قليل من يومه الجمعة، على وقع حادث مؤلم، يتمثل في مصرع طفل سقط من نافذة شقة أسرته المتواجدة بالطابق الرابع لعمارة سكنية.

''شوف تيفي''

اهتز حي البرنوصي بالبيضاء، قبل قليل من يومه الجمعة، على وقع حادث مؤلم، يتمثل في مصرع طفل سقط من نافذة شقة أسرته المتواجدة بالطابق الرابع لعمارة سكنية.

وأوضح مصدر مطلع أن الأمر يتعلق بطفل يبلغ من العمر قيد حياته خمس سنوات، فقد توازنه وسقط من الطابق الرابع، ما تسبب في وفاته على الفور نظرا لخطورة الجرح الذي أصيب به على مستوى الرأس.

وأكد ذات المصدر أن عون سلطة، أبلغ المصالح الأمنية التي حلت بعين المكان، وفتحت تحقيقا في الموضوع، مشيرا إلى أن جثة الطفل تم نقلها إلى مستودع الأموات بمستشفى المنصور.

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