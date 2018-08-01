حصري...مثول المشتبه به بقتل المتحرش بزوجته بقلعة مكونة على استئنافية ورزازات ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر جد مطلعة أن عناصر الدرك الملكي بمركز قلعة مكونة التابعة لإقليم تنغير، قامت بتقديم الشخص الثلاثيني الذي أجهز على شخص تحرش بزوجته مساء أول أمس الأربعاء، أمام الوكيل العام

شوف تيفي:أحمد الهلالي

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر جد مطلعة أن عناصر الدرك الملكي بمركز قلعة مكونة التابعة لإقليم تنغير، قامت بتقديم الشخص الثلاثيني الذي أجهز على شخص تحرش بزوجته مساء أول أمس الأربعاء، أمام الوكيل العام للملك باستئنافية ورزازات صباح اليوم.

وحسب مصادر ''شوف تيفي''، فقد تمت إحالة المعني بالأمر على الوكيل العام للملك بعد انتهاء التحقيق الأولي معه وانقضاء فترة حراسته النظرية، ليتقرر إيداعه بسجن ورزازات في انتظار تحديد تاريخ بدء أولى جلسات محاكمته بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

وأكدت مصادر ''شوف تيفي''، أن حيثيات الحادث تعود إلى إقدام زوجة المشتبه به على تقديم شكوى لزوجها تتهم فيها الهالك المتزوج والمنحدر من دوار ''أمسكار'' بجماعة إغيل نومكون، بقلعة مكونة بمضايقتها كلما خرجت من منزلها وملاحقتها بالأزقة والتحرش بها، وهي الشكوى التي أثارت غضب الزوج فخرج من منزله، وأخد معه سكينا، وقصد منزل الهالك للثأر والانتقام لشرف زوجته وكرامته، فانتظر أمام المنزل حتى عاد الهالك من أحد الأسواق الأسبوعية بالمنطقة، ليباغثه ويوجه له طعنات قاتلة على مستوى الوجه والصدر تاركا إياه غارقا في دمائه ليلوذ بالفرار، وعجلت قوة الطعنات التي تلقاها الهالك بوفاته دقائق قليلة فقط من وقوع النزاع.

ومباشرة بعد علمها بالحادث، هرعت مصالح الدرك الملكي والسلطات المحلية ورجال الوقاية المدنية لعين المكان، وقامت بمعاينة جثة الهالك، قبل أن يتم نقله صوب مستودع الأموات بقلعة مكونة لإخضاعه للتشريح الطبي بأمر من النيابة العامة المختصة، فيما باشرت عناصر الدرك الملكي تحرياتها وأبحاثها الميدانية، والتي مكنتها في ظرف وجيز من توقيف الجاني، وإحالته على أنظار الحراسة النظرية لتعميق البحث معه حول حيثيات وملابسات إقدامه على إزهاق روح الهالك بهذه الطريقة البشعة، ليجري تقديمه أمام أنظار الوكيل العام للملك باستئنافية ورزازات الذي قرر إيداعه السجن المحلي في انتظار بدء محاكمته.