إدارة السجن المحلي العرجات تنفي انقطاع الماء الصالح للشرب ﻿

نفت إدارة السجن المحلي للعرجات ما تداولته بعض الجرائد الورقية والإلكترونية حول ادعاء انقطاع الماء الصالح للشرب عن السجن خلال الأيام القليلة الماضية.

''شوف تيفي''

نفت إدارة السجن المحلي للعرجات ما تداولته بعض الجرائد الورقية والإلكترونية حول ادعاء انقطاع الماء الصالح للشرب عن السجن خلال الأيام القليلة الماضية.

وأكدت إدارة المؤسسة السجنية في بلاغ لها، توصلت به ''شوف تيفي'' يومه الجمعة، أن ما نشر بهذا الخصوص لا أساس له من الصحة، حيث إن المؤسسة لم تعرف أي انقطاع في المياه الصالحة للشرب، بل عرفت نقصا في صبيب الماء الذي حصل بمنطقة السهول خلال الأسبوع الأخير من شهر غشت.

وكشفت إدارة المؤسسة عن اتخاذها لإجراءات بتعاون محلي مباشر مع السلطات المحلية حيث تم توفير كل التجهيزات والوسائل اللوجستية لمد هذه المؤسسة بالماء الصالح للشرب، بالإضافة إلى تعبئة جميع الوسائل المادية والبشرية لتوزيع الماء بين نزلاء المؤسسة. وبفضل هذه الإجراءات لم تسجل أي حالة مرضية بين صفوف الساكنة السجنية.

وخلافا لما تم الترويج له، تضيف الإدارة فإن جميع السلع المتوفرة بالمقتصدية بما في ذلك قنينات المياه، لم تطرأ على أسعارها القانونية خلال الفترة المذكورة أي زيادة، مؤكدة أ ن ترويج مثل هذه الأكاذيب يتنافى وأخلاقيات مهنة الصحافة، إذ كان حريا بالمنابر الإعلامية المعنية التحري القبلي من أجل التأكد من صحة المعطيات قبل نشرها، محذرة من مغبة الاستمرار في مثل هذه الممارسات، فإنها تحتفظ بحقها في اللجوء إلى القضاء ضد من يروجون لمثل هذه المزاعم الباطلة.