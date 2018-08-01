 المغرب والاتحاد الأوروبي يؤكدان على الرغبة المشتركة للقيام بتقييم للشراكة المغربية الأوروبية ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

فاس شـاعلة وإدريس الأزمي يحتقر ساكنتها الغاضبة | بوليتيك

فاس شـاعلة وإدريس الأزمي يحتقر ساكنتها الغاضبة

أخنوش يجري بسان بطرسبورغ مباحثات مع وزير الفلاحة الروسي لتعزيز التعاون بين البلدين في مجالي الفلاحة والصيد البحري | بوليتيك

أخنوش يجري بسان بطرسبورغ مباحثات مع وزير الفلاحة الروسي لتعزيز التعاون بين البلدين في مجالي

فيديو جد خطير يهز المغاربة..بعد دخول قانون تجريم العنف ضد النساء: زوج كيسلخ في مراتو وسط الشارع بالرباط | حوادث و حقوق

فيديو جد خطير يهز المغاربة..بعد دخول قانون تجريم العنف ضد النساء: زوج كيسلخ في مراتو وسط الشارع

عاجل..حادث جد مروع يهز أحد أشهر أحياء كازا+صور | حوادث و حقوق

عاجل..حادث جد مروع يهز أحد أشهر أحياء كازا+صور

حصري...مثول المشتبه به بقتل المتحرش بزوجته بقلعة مكونة على استئنافية ورزازات | حوادث و حقوق

حصري...مثول المشتبه به بقتل المتحرش بزوجته بقلعة مكونة على استئنافية ورزازات

إدارة السجن المحلي العرجات تنفي انقطاع الماء الصالح للشرب | مجتمع

إدارة السجن المحلي العرجات تنفي انقطاع الماء الصالح للشرب

المغرب والاتحاد الأوروبي يؤكدان على الرغبة المشتركة للقيام بتقييم للشراكة المغربية الأوروبية | اقتصاد

المغرب والاتحاد الأوروبي يؤكدان على الرغبة المشتركة للقيام بتقييم للشراكة المغربية الأوروبية

بعد تارودانت...جثة سيدة مسنة تستنفر سلطات الدشيرة الجهاديةصور | حوادث و حقوق

بعد تارودانت...جثة سيدة مسنة تستنفر سلطات الدشيرة الجهادية''صور''

عدد السيــاح الوافدين على المغرب يواصل الارتفاع | اقتصاد

عدد السيــاح الوافدين على المغرب يواصل الارتفاع

العثماني والدارجة والسياسة الصغيرة

المغرب والاتحاد الأوروبي يؤكدان على الرغبة المشتركة للقيام بتقييم للشراكة المغربية الأوروبية

بتاريــخ : 14 شتنبر 2018 / 14:48 المغرب والاتحاد الأوروبي يؤكدان على الرغبة المشتركة للقيام بتقييم للشراكة المغربية الأوروبية | اقتصاد
المغرب والاتحاد الأوروبي يؤكدان على الرغبة المشتركة للقيام بتقييم للشراكة المغربية الأوروبية
أكد المغرب والاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة بالرباط، على الرغبة المشتركة للقيام بتقييم للشراكة المغربية الأوروبية وبحث سبل تعزيزها وتوسيعها لمجالات جديدة.

''شوف تيفي''+'' و م ع''

أكد المغرب والاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة بالرباط، على الرغبة المشتركة للقيام بتقييم للشراكة المغربية الأوروبية وبحث سبل تعزيزها وتوسيعها لمجالات جديدة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن سعد الدين العثماني، جدد التأكيد، خلال استقباله صباح اليوم بمقر رئاسة الحكومة لجوهانس هان، المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار ومفاوضات التوسع، الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب في إطار تعزيز المشاورات بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية والدفع بالتعاون الثنائي؛ على الأهمية التي يوليها المغرب للشراكة مع الاتحاد الأوروبي وتشبث المملكة بالتعاون المشترك في إطار أوراش ذات أهمية بالغة من قبيل إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية ودعم الاقتصاد الأخضر.

كما شدد العثماني على نجاعة تعزيز المقاربة المتوسطية في السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، باعتبار المصالح المشتركة والمستقبل المشترك للدول الأوروبية ودول الجوار المتوسطية.

وتطرق، في هذا الصدد، للسياسة الإفريقية الإرادية التي ينهجها المغرب تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، حيث تعمل المملكة في إطار استراتيجية متكاملة، على دعم البرامج والمشاريع التنموية الاقتصادية والاجتماعية في القارة وتشجيع استثمارات المقاولات الوطنية في إفريقيا والمساهمة في توفير الظروف الملائمة للإقلاع الاقتصادي في العديد من الدول الإفريقية الصديقة، علاوة على برامج تكوين ورفع قدرات الموارد البشرية.

من جانبه، جدد المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار ومفاوضات التوسع في هذا الإطار، التأكيد على انخراط الاتحاد الأوروبي في البرامج والمشاريع التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي توليها الحكومة المغربية الأولوية، وخاصة في مجالات دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة والمقاولات الناشئة والأنشطة الموجهة للشباب.

واستعرض المسؤول الأوروبي التوجهات الافريقية الجديدة للسياسة الأوروبية والمبنية على التعاون، معبرا عن رغبة الاتحاد الأوروبي في الاستفادة من الخبرة التي راكمها المغرب طيلة السنوات الأخيرة في مجال دعم ومواكبة التنمية في القارة الإفريقية.

كما تطرق الجانبان خلال هذا اللقاء لمجموعة من الملفات ذات الاهتمام المشترك من قبيل ملف الهجرة والتعامل مع التحديات الأمنية المشتركة وبلورة برامج للتعاون الثلاثي لفائدة الدول الإفريقية.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي السياسة الإفريقية السياسة الخارجية البرامج القارة الإفريقية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عدد السيــاح الوافدين على المغرب يواصل الارتفاع | اقتصاد

عدد السيــاح الوافدين على المغرب يواصل الارتفاع

عائدات السياحة المغربية تجاوزت 38 مليار بدخول 7 ملايين سائح | اقتصاد

عائدات السياحة المغربية تجاوزت 38 مليار بدخول 7 ملايين سائح

الأمم المتحدة تشيد باستخدام المغرب للطاقة النظيفة | اقتصاد

الأمم المتحدة تشيد باستخدام المغرب للطاقة النظيفة

المغرب يستعد لاستقبال دفعة جديدة من دبابات أبرامز الأمريكية | اقتصاد

المغرب يستعد لاستقبال دفعة جديدة من دبابات ''أبرامز'' الأمريكية

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

من قلب دار الدباغة بمكناس..شوفو التفاصيل المؤلمة والخطيرة الخاصة بالشاب اللي قطعاتو آلة الدباغة وحولاتو إلى أشلاء | بــووز
منذ 3 دقائق

من قلب دار الدباغة بمكناس..شوفو التفاصيل المؤلمة والخطيرة الخاصة بالشاب اللي قطعاتو آلة الدباغة وحولاتو إلى أشلاء

أم مغربية تناشد المسؤولين: طبيب مستشفى الدراق ببركان تعلم ليا في بنتي ومشات ليها اليد ديالها.. | حالة خاصة

أم مغربية تناشد المسؤولين: ''طبيب مستشفى الدراق ببركان تعلم ليا في بنتي ومشات ليها اليد ديالها..''

في أيام العواشر..شوفو كيفاش كيديرو السحور والثقاف للبنات والرجال | زووم

في أيام العواشر..شوفو كيفاش كيديرو ''السحور'' و''الثقاف'' للبنات والرجال

الوزير الخلفي يكشف عن الإجراءات المتخذة لدعم القدرة الشرائية للمواطنين وتحسين مستوى العيش الكريم | خارج البلاطو

الوزير الخلفي يكشف عن الإجراءات المتخذة لدعم القدرة الشرائية للمواطنين وتحسين مستوى العيش الكريم

﻿

آخر المستجدات

فاس شـاعلة وإدريس الأزمي يحتقر ساكنتها الغاضبة | بوليتيك
منذ 48 دقيقة

فاس شـاعلة وإدريس الأزمي يحتقر ساكنتها الغاضبة

أخنوش يجري بسان بطرسبورغ مباحثات مع وزير الفلاحة الروسي لتعزيز التعاون بين البلدين في مجالي الفلاحة والصيد البحري | بوليتيك

أخنوش يجري بسان بطرسبورغ مباحثات مع وزير الفلاحة الروسي لتعزيز التعاون بين البلدين في مجالي

فيديو جد خطير يهز المغاربة..بعد دخول قانون تجريم العنف ضد النساء: زوج كيسلخ في مراتو وسط الشارع بالرباط | حوادث و حقوق

فيديو جد خطير يهز المغاربة..بعد دخول قانون تجريم العنف ضد النساء: زوج كيسلخ في مراتو وسط الشارع

عاجل..حادث جد مروع يهز أحد أشهر أحياء كازا+صور | حوادث و حقوق

عاجل..حادث جد مروع يهز أحد أشهر أحياء كازا+صور

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.