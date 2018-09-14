بعد تارودانت...جثة سيدة مسنة تستنفر سلطات الدشيرة الجهادية''صور'' ﻿

استنفرت جثة سيدة مسنة عثر عليها ليلة أمس الخميس بحي ''آيت أوبيه'' بمدينة الدشيرة الجهادية إقليم إنزكان آيت ملول، مختلف المصالح الأمنية التي فتحت تحقيقا معمقا حول الحادث لمعرفة حيثياته وتفاصيله

شوف تيفي:أحمد الهلالي

استنفرت جثة سيدة مسنة عثر عليها ليلة أمس الخميس بحي "آيت أوبيه" بمدينة الدشيرة الجهادية إقليم إنزكان آيت ملول، مختلف المصالح الأمنية التي فتحت تحقيقا معمقا حول الحادث لمعرفة حيثياته وتفاصيله الدقيقة.

وحسب مصادر خاصة لقناة "شوف تيفي"، فقد جرى العثور على الهالكة الستينية من طرف شقيقها، بعدما انقطعت أخبارها عنه منذ ثلاثة أيام، حيث حاول الاتصال بها للاطمئنان على حالها، ليجد هاتفها يرن دون مجيب، لتساوره الشكوك ويشد الرحال نحو منزلها الكائن بالحي السالف الذكر ليتفاجأ بها جثة هامدة.

هذا، وجرى إخطار السلطات المحلية والمصالح الأمنية بالحادث لتستنفر مختلف أجهزتها وحلت بعين المكان وقامت بمعاينة الجثة وأخذ بعض العينات والأدلة التي قد تساعدها على تفكيك لغز الوفاة، فيما نقلت الجثة نحو مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني لإخضاعها للتشريح الطبي بأمر من النيابة العامة المختصة، في الوقت الذي فتحت فيه المصالح الأمنية تحقيقا دقيقا لمعرفة حيثيات وظروف الوفاة الحقيقية.