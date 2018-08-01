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عدد السيــاح الوافدين على المغرب يواصل الارتفاع | اقتصاد

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عدد السيــاح الوافدين على المغرب يواصل الارتفاع

بتاريــخ : 14 شتنبر 2018 / 14:42 عدد السيــاح الوافدين على المغرب يواصل الارتفاع | اقتصاد
عدد السيــاح الوافدين على المغرب يواصل الارتفاع
أكد مرصد السياحة أن ما مجموعه 7 ملايين سائح زاروا المغرب خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الجارية، مسجلا بذلك ارتفاعا نسبته 7 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية.

شوف تيفي

أكد مرصد السياحة أن ما مجموعه 7 ملايين سائح زاروا المغرب خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الجارية، مسجلا بذلك ارتفاعا نسبته 7 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية.

وأوضح المرصد، الذي نشر إحصائياته حول السياحة المغربية لشهر يوليوز 2018، وفق ما نقلت وكالة المغرب العربي للأنباء، أن عدد السياح الأجانب ارتفع بنسبة 15 في المائة، فيما ارتفع عدد الوافدين من السياح المغاربة المقيمين بالخارج بنسبة 1 في المائة.

وأفاد المصدر ذاته أن هذا الارتفاع هم الأسواق الرئيسية المصدرة للسياح، وخاصة، السياح القادمين من إيطاليا (14 في المائة)، وألمانيا (9 في المائة) وفرنسا (6 في المائة) والمملكة المتحدة (5 في المائة).

وبخصوص إجمالي عدد ليالي المبيت بالمؤسسات السياحية المصنفة، فقد سجلت ارتفاعا بلغ 10 في المائة في نهاية يوليوز 2018 (زائد 13 في المائة بالنسبة للسياح غير المقيمين وزائد 2 في المائة للمقيمين).

وذكر مرصد السياحة أن قطبي السياحة مراكش وأكادير استحوذا لوحدهما على 60 في المائة من العدد الإجمالي لليالي المبيت نهاية شهر يوليوز، مشيرا إلى أن هاتين المدينتين سجلتا ارتفاعا على التوالي بنسبة 12 و10 في المائة.

وسجلت الوجهات السياحية الأخرى نتائج إيجابية، خاصة مدن فاس والرباط وطنجة بارتفاع بلغ على التوالي 19 في المائة و13 في المائة و9 في المائة.

وارتفعت مداخيل النشاط السياحي لغير المقيمين بالمغرب لتصل إلى 38.3 مليار درهم متم يوليوز الماضي، مقابل 35 مليار درهم سنة 2017، مسجلة ارتفاعا بنسبة 9.4 في المائة.

 

 

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