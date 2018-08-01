 الإعلامي المغربي صاميد غيلان دخل طول وعرض في الجسمي بسبب وصفه مدينة مراكش بـ "مدينة الدعارة"+فيديو ﻿
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الإعلامي المغربي صاميد غيلان دخل طول وعرض في الجسمي بسبب وصفه مدينة مراكش بـ مدينة الدعارة+فيديو | ثقافة و فنون

الإعلامي المغربي صاميد غيلان دخل طول وعرض في الجسمي بسبب وصفه مدينة مراكش بـ "مدينة الدعارة"+فيديو

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الإعلامي المغربي صاميد غيلان دخل طول وعرض في الجسمي بسبب وصفه مدينة مراكش بـ "مدينة الدعارة"+فيديو

بتاريــخ : 14 شتنبر 2018 / 14:18 الإعلامي المغربي صاميد غيلان دخل طول وعرض في الجسمي بسبب وصفه مدينة مراكش بـ مدينة الدعارة+فيديو | ثقافة و فنون
الإعلامي المغربي صاميد غيلان دخل طول وعرض في الجسمي بسبب وصفه مدينة مراكش بـ "مدينة الدعارة"+فيديو
عبر الإعلامي والمنشط المغربي ''صاميد غيلان''، من خلال فيديو نشره عبر حسابة بالفيسبوك، عن غضبه الشديد من صالح الجسمي، شقيق ومدير أعمال الفنان حسين الجسمي، عقب وصفه لمدينة مراكش بمدينة الدعارة، وذلك

"شوف تيفي"

عبر الإعلامي والمنشط المغربي "صاميد غيلان"، من خلال فيديو نشره عبر حسابة بالفيسبوك، عن غضبه الشديد من صالح الجسمي، شقيق ومدير أعمال الفنان حسين الجسمي، عقب وصفه لمدينة مراكش بمدينة الدعارة، وذلك على خلفية تداول خبر اعتقال الفنان عيضة المنهالي بالمدينة الحمراء.

وأوضح "صاميد" أن العديد من المناطق بالخليج تحتل المراتب الأولى في الدعارة إلا أنه واحتراما لهذه الدول لن يذكرها، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن مدينة مراكش، تعتبر من بين أهم المدن التاريخية وبالتالي لا يمكن للجسمي وصفها بمدينة "الدعارة".

وتفاعل العديد من النشطاء المغاربة مع هذا الفيديو، حيث أكد الجميع أن ما صرح به شقيق الفنان الإماراتي حسين الجسمي غير مقبول، ويعتبر إهانة للمغرب والمغاربة. 

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي النشطاء المغاربة حسين الجسمي عيضة المنهالي

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