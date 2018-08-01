عــــاجل: المحكمة تصــدم ''بوعشرين'' وترفض السراح المؤقت ﻿

قرر القاضي بوشعيب فريح المكلف بملف توفيق بوعشرين باستئنافية الدارالبيضاء قبل قليل من يومه الجمعة 14 شتنبر 2018، رفض السراح المؤقت الذي تقدم به دفاع المتهـــم خلال الجلسة.

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قرر القاضي بوشعيب فريح المكلف بملف توفيق بوعشرين باستئنافية الدارالبيضاء قبل قليل من يومه الجمعة 14 شتنبر 2018، رفض السراح المؤقت الذي تقدم به دفاع المتهـــم خلال الجلسة.

وتوصلت هيئة دفاع الطرفين خلال الجلسة السابقة بتقرير الخبرة التقنية التي أجراها معهد الدرك الملكي في 63 صفحة، حيث خلصت نتائج الخبرة إلى صحة الفيديوهات وسلامة تسجيلها من أي تحريف أو تزوير، مع توقيع كل من الخبراء ''اليوتنان كولونيل مامون العلوي'' و ''اليوتنان كولونيل محمد الشكدلي'' و ''النقيب جلال سلامة''.

ويتابع بوعشرين بتهم تتعلق بالاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك العرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب، كما يتابع المتهم بجنح التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء، بينهم امرأة حامل، واستعمال وسائل للتصوير و التسجيل.