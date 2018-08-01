هاذ شي خطير..معركة دموية بالسيوفا وسط قلعة السراغنة ﻿

شهد حي السويقة بمدينة قلعة السراغنة، يومه الجمعة، وقوع معركة دموية، بين مجموعة من الأشخاص، استخدموا خلالها الأسلحة البيضاء والسيوف، ما أثار رعب وهلع الساكنة التي اضطرت إلى إبلاغ مصالح الأمن.

''شوف تيفي''

شهد حي السويقة بمدينة قلعة السراغنة، يومه الجمعة، وقوع معركة دموية، بين مجموعة من الأشخاص، استخدموا خلالها الأسلحة البيضاء والسيوف، ما أثار رعب وهلع الساكنة التي اضطرت إلى إبلاغ مصالح الأمن.

وأوضح مصدر مطلع لـ''شوف تيفي'' أن حوالي 13 شخصا، دخلوا في معركة دموية من بينهم ملثمين، من خلال تبادل الضرب والجرح بواسطة الأسلحة البيضاء، بالإضافة إلى التراشق بالحجارة.

وأكد المصدر ذاته أن المصالح الأمنية، وفور توصلها بإخبارية في الموضوع، حلت بعين المكان، وقامت بحملة تمشيطية، مكنت من إيقاف جميع المتورطين الذين تسببوا كذلك في تخريب واجهات المحلات التجارية.