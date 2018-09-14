''مشاهد جنسية'' من فيديوهات بوعشرين تكشفُ المستور وتهز الرأي العام ﻿

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا كثيرة للقطات مسربة من الفيديوهات الجنسية المنسُوبة لـ :'' توفيق بوعشرين'' مؤسس جريدة ''أخبار اليوم''، والمتابع في حالة اعتقــال بتهـم ثقيلة أبرزها التحرش

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا كثيرة للقطات مسربة من الفيديوهات الجنسية المنسُوبة لـ :'' توفيق بوعشرين'' مؤسس جريدة ''أخبار اليوم''، والمتابع في حالة اعتقــال بتهـم ثقيلة أبرزها التحرش الجنسي والاغتصاب و ''الاتجار في البشر''.

و يظهر في الصور ''توفيق بوعشرين'' في إحداها جالسا بجانب إحدى الفتيات، قبل أن يظهر في صورة أخرى وهو واقف في وضع حميم مع نفس الفتاة فيما ظهر في صورة ثالثة وهو يفتح أزرار سرواله وأخرى توثق لحالات مختلفة أغلبها في أوضاع تؤكد كل ما قيل على لسان هيئة دفاع الطرف المدني في وقت سابق وهو متكئ فوق الكنبة .

من جهة أخرى نفى النقيب محمد زيان، عضو هيئة دفاع توفيق بوعشرين، أن تكون الصور الرائجة تخص موكله بوعشرين ، إلا أنه لم يمتلك الشجاعة للطعن في الخبرة التقنية لمختبر الدرك الملكي التي أثبتت بالصوت والصورة أن الشخص والضحايا الظاهرين في هذه التسجيلات هم أنفسهم الموجودين في الفيديوهات التي أحالتها مصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على المحكمة والتي تم حجزها بمكتب بوعشرين بمقر الجريدة ، وتم عرضها في جلسات سرية .

وجاء تقرير الخبرة التقنية التي أجراها معهد الدرك الملكي في 63 صفحة، حيث خلصت نتائج الخبرة إلى صحة الفيديوهات وسلامة تسجيلها من أي تحريف أو تزوير، مع توقيع كل من الخبراء ''اليوتنان كولونيل مامون العلوي'' و ''اليوتنان كولونيل محمد الشكدلي'' و ''النقيب جلال سلامة''.

ويتابع بوعشرين بتهم تتعلق بالاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك العرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب، كما يتابع المتهم بجنح التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء، بينهم امرأة حامل، واستعمال وسائل للتصوير و التسجيل.