فضيحة وبالفيديو..التساقطات المطرية تفضح واقع البنية التحتية ببنسليمان ﻿

توصلت ''شوف تيفي'' يومه الجمعة، بمقطع فيديو صادم، يفضح واقع البنية التحتية بجماعة أولاد يحيى لوطا بدوار السوالم التابعة لإقليم بن سليمان، والتي تعرت مباشرة بعد تساقط الأمطار خلال اليومين الماضيين.

''شوف تيفي''

توصلت ''شوف تيفي'' يومه الجمعة، بمقطع فيديو صادم، يفضح واقع البنية التحتية بجماعة أولاد يحيى لوطا بدوار السوالم التابعة لإقليم بن سليمان، والتي تعرت مباشرة بعد تساقط الأمطار خلال اليومين الماضيين.

ويظهر الفيديو الصادم، أن التساقطات المطرية، تسببت في انهيار قنطرة تابعة لدوار السوالم، وهو ما شكل خطرا على حياة المواطنين الذين وجدوأ نفسهم عاجزين عن التحرك.

وأكد ذات المصدر أن ساكنة الجماعة المذكورة والعديد من الجماعات التابعة لإقليم بنسليمان، تعيش ظروفا صعبة خلال فترة تساقط الأمطار، نتيجة ضعف البنية التحتية.