عاجل وبالفيديو..شاب كيهدد بالانتحار بعدما حصل مراتو كتخونو مع عشيقها بمراكش ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن حي السعادة بمدينة مراكش، يعرف في هذه اللحظات حالة استنفار أمني، نتيجة تهديد شاب بالانتحار من خلال الإلقاء بنفسه من أعلى عمود، وذلك احتجاجا على إطلاق سراح زوجته التي

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن حي السعادة بمدينة مراكش، يعرف في هذه اللحظات حالة استنفار أمني، نتيجة تهديد شاب بالانتحار من خلال الإلقاء بنفسه من أعلى عمود، وذلك احتجاجا على إطلاق سراح زوجته التي يشتبه في خيانتها له.

وأوضحت قريبة الشاب في اتصال لها مع ''شوف تيفي'' أن الزوج، ضبط زوجته رفقة عشيقها بمنزل الأسرة ليسارع في الساعات الأولى إلى إبلاغ المصالح الأمنية التي قامت بإيقافهما، مشيرة إلى أن الزوجة تم إطلاق سراحها وهو ما جعل الزوج يدخل في حالة هيستيرية.

وأكدت المتحدثة أن المصالح الأمنية، تحاول في هذه اللحظات إقناع الشاب بالتراجع عن فكرة الانتحار، مشيرة إلى أن عشرات المواطنين، يتواجدون بعين المكان ويتابعون في هذه اللحظات محاولة انتحاره.