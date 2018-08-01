 عاجل وبالفيديو..شاب كيهدد بالانتحار بعدما حصل مراتو كتخونو مع عشيقها بمراكش ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عدد السيــاح الوافدين على المغرب يواصل الارتفاع | اقتصاد

عدد السيــاح الوافدين على المغرب يواصل الارتفاع

الإعلامي المغربي صاميد غيلان دخل طول وعرض في الجسمي بسبب وصفه مدينة مراكش بـ مدينة الدعارة+فيديو | ثقافة و فنون

الإعلامي المغربي صاميد غيلان دخل طول وعرض في الجسمي بسبب وصفه مدينة مراكش بـ "مدينة الدعارة"+فيديو

فضيحة وبالفيديو..الناس كتموت ومحتاجة الدم..وحتا موظف ما كاين بمركز تحاقن الدم بطنجة | بووز

فضيحة وبالفيديو..الناس كتموت ومحتاجة الدم..وحتا موظف ما كاين بمركز تحاقن الدم بطنجة

جد صادم..تزامنا مع العواشر..الشعوذة تنهي حياة شابة بالعيون | حوادث و حقوق

جد صادم..تزامنا مع العواشر..الشعوذة تنهي حياة شابة بالعيون

عــــاجل: المحكمة تصــدم بوعشرين وترفض السراح المؤقت | بوليتيك

عــــاجل: المحكمة تصــدم ''بوعشرين'' وترفض السراح المؤقت

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدعو الدولة المغربية إلى الاعتراف بالحق في الاستنكاف الضميري من الخدمة العسكرية | بوليتيك

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدعو الدولة المغربية إلى الاعتراف بالحق في الاستنكاف الضميري من

هاذ شي خطير..معركة دموية بالسيوفا وسط قلعة السراغنة | حوادث و حقوق

هاذ شي خطير..معركة دموية بالسيوفا وسط قلعة السراغنة

مشاهد جنسية من فيديوهات بوعشرين تكشفُ المستور وتهز الرأي العام | بوليتيك

''مشاهد جنسية'' من فيديوهات بوعشرين تكشفُ المستور وتهز الرأي العام

فيديو خطير..هلا عاش كيوقعو الكسايد..شوفو كيفاش كيتم الغش في عجلات السيارات | بووز

فيديو خطير..هلا عاش كيوقعو الكسايد..شوفو كيفاش كيتم الغش في عجلات السيارات

العثماني والدارجة والسياسة الصغيرة

عاجل وبالفيديو..شاب كيهدد بالانتحار بعدما حصل مراتو كتخونو مع عشيقها بمراكش

بتاريــخ : 14 شتنبر 2018 / 11:05 عاجل وبالفيديو..شاب كيهدد بالانتحار بعدما حصل مراتو كتخونو مع عشيقها بمراكش | حوادث و حقوق
عاجل وبالفيديو..شاب كيهدد بالانتحار بعدما حصل مراتو كتخونو مع عشيقها بمراكش
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن حي السعادة بمدينة مراكش، يعرف في هذه اللحظات حالة استنفار أمني، نتيجة تهديد شاب بالانتحار من خلال الإلقاء بنفسه من أعلى عمود، وذلك احتجاجا على إطلاق سراح زوجته التي

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن حي السعادة بمدينة مراكش، يعرف في هذه اللحظات حالة استنفار أمني، نتيجة تهديد شاب بالانتحار من خلال الإلقاء بنفسه من أعلى عمود، وذلك احتجاجا على إطلاق سراح زوجته التي يشتبه في خيانتها له.

وأوضحت قريبة الشاب في اتصال لها مع ''شوف تيفي'' أن الزوج، ضبط زوجته رفقة عشيقها بمنزل الأسرة ليسارع في الساعات الأولى إلى إبلاغ المصالح الأمنية التي قامت بإيقافهما، مشيرة إلى أن الزوجة تم إطلاق سراحها وهو ما جعل الزوج يدخل في حالة هيستيرية.

وأكدت المتحدثة أن المصالح الأمنية، تحاول في هذه اللحظات إقناع الشاب بالتراجع عن فكرة الانتحار، مشيرة إلى أن عشرات المواطنين، يتواجدون بعين المكان ويتابعون في هذه اللحظات محاولة انتحاره.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي حي السعادة الزوجة الزوج

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

جد صادم..تزامنا مع العواشر..الشعوذة تنهي حياة شابة بالعيون | حوادث و حقوق

جد صادم..تزامنا مع العواشر..الشعوذة تنهي حياة شابة بالعيون

هاذ شي خطير..معركة دموية بالسيوفا وسط قلعة السراغنة | حوادث و حقوق

هاذ شي خطير..معركة دموية بالسيوفا وسط قلعة السراغنة

ابتدائية مُـــــراكش تنظر في قضية ملكة جمال المغرب المتورطة في مقتل قاصرين .. والقضية خايبة عندها | حوادث و حقوق

ابتدائية مُـــــراكش تنظر في قضية ملكة جمال المغرب المتورطة في مقتل قاصرين .. والقضية خايبة عندها

عاجل..سقوط جزء من عمارة قديمة وسط كازا+صور | حوادث و حقوق

عاجل..سقوط جزء من عمارة قديمة وسط كازا+صور

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

في أيام العواشر..شوفو كيفاش كيديرو السحور والثقاف للبنات والرجال | زووم
منذ 41 دقيقة

في أيام العواشر..شوفو كيفاش كيديرو ''السحور'' و''الثقاف'' للبنات والرجال

الوزير الخلفي يكشف عن الإجراءات المتخذة لدعم القدرة الشرائية للمواطنين وتحسين مستوى العيش الكريم | خارج البلاطو

الوزير الخلفي يكشف عن الإجراءات المتخذة لدعم القدرة الشرائية للمواطنين وتحسين مستوى العيش الكريم

الوزير الخلفي: ليس هناك أي قرار حكومي لإدماج الدارجة بالمقررات المدرسية والصور المتداولة لاعلاقة لها بالمغرب.. | خارج البلاطو

الوزير الخلفي: ''ليس هناك أي قرار حكومي لإدماج الدارجة بالمقررات المدرسية والصور المتداولة لاعلاقة لها بالمغرب..''

الوزير الخلفي: وزارة الداخلية تقوم بالتحري والحكومة كتحارب البطالة وكاينين فرص الشغل.. | خارج البلاطو

الوزير الخلفي: ''وزارة الداخلية تقوم بالتحري والحكومة كتحارب البطالة وكاينين فرص الشغل..''

﻿

آخر المستجدات

عدد السيــاح الوافدين على المغرب يواصل الارتفاع | اقتصاد
منذ 3 دقائق

عدد السيــاح الوافدين على المغرب يواصل الارتفاع

الإعلامي المغربي صاميد غيلان دخل طول وعرض في الجسمي بسبب وصفه مدينة مراكش بـ مدينة الدعارة+فيديو | ثقافة و فنون

الإعلامي المغربي صاميد غيلان دخل طول وعرض في الجسمي بسبب وصفه مدينة مراكش بـ "مدينة الدعارة"+فيديو

فضيحة وبالفيديو..الناس كتموت ومحتاجة الدم..وحتا موظف ما كاين بمركز تحاقن الدم بطنجة | بووز

فضيحة وبالفيديو..الناس كتموت ومحتاجة الدم..وحتا موظف ما كاين بمركز تحاقن الدم بطنجة

جد صادم..تزامنا مع العواشر..الشعوذة تنهي حياة شابة بالعيون | حوادث و حقوق

جد صادم..تزامنا مع العواشر..الشعوذة تنهي حياة شابة بالعيون

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.