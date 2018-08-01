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ابتدائية مُـــــراكش تنظر في قضية ملكة جمال المغرب المتورطة في مقتل قاصرين .. والقضية خايبة عندها

بتاريــخ : 14 شتنبر 2018 / 10:31 ابتدائية مُـــــراكش تنظر في قضية ملكة جمال المغرب المتورطة في مقتل قاصرين .. والقضية خايبة عندها | حوادث و حقوق
ابتدائية مُـــــراكش تنظر في قضية ملكة جمال المغرب المتورطة في مقتل قاصرين .. والقضية خايبة عندها
في تطور مثير ستعرف قضية نهيلة إملقي، ملكة جمال المغرب المتورطة في مقتل قاصرين ، حددت ابتدائية مراكش الثلاثاء المقبل تاريخا لأولى جلسات المحاكمة، بعدما كان قد قرر وكيل الملك بمراكش متابعتها في حالة

شوف تيفي

في تطور مثير ستعرف قضية نهيلة إملقي، ملكة جمال المغرب المتورطة في مقتل قاصرين ، حددت ابتدائية مراكش الثلاثاء المقبل تاريخا لأولى جلسات المحاكمة، بعدما كان قد قرر وكيل الملك بمراكش متابعتها في حالة اعتقال يوم الإثنين الماضي.

ويتابع وكيل الملك بمراكش ملكة جمال المغرب بتهمة ''السياقة في حالة سكر والتسبب في القتل غير العمد نتيجة حادثة سير''، و هي عارضة أزياء من أصول مغربية، وملكة جمال العالم الملقبة بـ ''باربي''، كما تمت متابعتها بتهم القتل غير العمد والسياقة في حالة سكر، حيث قامت بدهس قاصرين كانا ينامان جنب حائط بشارع آسفي بمراكش حين فقدت السيطرة على سيارتها.

هـــــذا وقد تم اعتقالها رفقة شابة أخرى ، وكلاهما في حالة سكر طافح، فيما نقلت جثتي الطفلين إلى مستودع الأموات بباب دكالة حينها.

 

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