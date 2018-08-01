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مثير وبالفيديو..جزائري استغل صور كوميدي مغربي للزواج والنصب على أمريكية

بتاريــخ : 14 شتنبر 2018 / 09:49 مثير وبالفيديو..جزائري استغل صور كوميدي مغربي للزواج والنصب على أمريكية | مجتمع
مثير وبالفيديو..جزائري استغل صور كوميدي مغربي للزواج والنصب على أمريكية
نشر حساب عبر موقع التواصل الاجتماعي ''الإنستغرام''، يومه الجمعة، مقطع فيديو، ظهر به الكوميدي ''أبو بكر الزياني'' وهو يكشف عن قيام جزائري بانتحال صفته للنصب على أمريكية حتى يشارك برفقتها ببرنامج

''شوف تيفي''

نشر حساب عبر موقع التواصل الاجتماعي ''الإنستغرام''، يومه الجمعة، مقطع فيديو، ظهر به الكوميدي ''أبو بكر الزياني'' وهو يكشف عن قيام جزائري بانتحال صفته للنصب على أمريكية حتى يشارك برفقتها ببرنامج أمريكي، خاص بالراغبين في الزواج.

وأوضح الكوميدي المغربي المذكور أن الجزائري شارك بالبرنامج الأمريكي وانتحل صفته، إلا أن الأقدار شاءت أن يكتشف أمره، ما أثار ضجة واسعة، حيث أكدت القناة الأمريكية، تعرض الشابة الأمريكية للنصب.

وأكد الفنان المغربي أنه اختار عدم اللجوء إلى القانون بالرغم من إمكانية الحصول على تعويض مادي تصل قيمته لحوالي مليون دولار أمريكي.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي أمريكية جزائري القناة الأمريكية النصب الإنستغرام

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