 بالفيديو..بعد كازا وفاس..شوفو معاناة ساكنة المدينة القديمة بمراكش بعد التساقطات المطرية ﻿
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بالفيديو..بعد كازا وفاس..شوفو معاناة ساكنة المدينة القديمة بمراكش بعد التساقطات المطرية

بتاريــخ : 14 شتنبر 2018 / 09:34 بالفيديو..بعد كازا وفاس..شوفو معاناة ساكنة المدينة القديمة بمراكش بعد التساقطات المطرية | مجتمع
بالفيديو..بعد كازا وفاس..شوفو معاناة ساكنة المدينة القديمة بمراكش بعد التساقطات المطرية
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الجمعة، مقطع فيديو، يفضح واقع البنية التحتية بالأحياء الشعبية بمدينة مراكش، حيث تسببت التساقطات المطرية التي عرفتها المدينة الحمراء أمس

''شوف تيفي''

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الجمعة، مقطع فيديو، يفضح واقع البنية التحتية بالأحياء الشعبية بمدينة مراكش، حيث تسببت التساقطات المطرية التي عرفتها المدينة الحمراء أمس الخميس، في وقوع خسائر مادية بالمدينة القديمة.

وإلى جانب مدينة مراكش، فإن مياه التساقطات غمرت شوارع العديد من المدن المغربية، وذلك نظرا لضعف البنية التحتية، حيث لم تتحمل بالوعات الصرف الصحي كمية المياه المتجمعة بعد دقائق فقط من تساقط الأمطار.

تجدر الإشارة إلى أن مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، تتوقع اليوم الجمعة، ظهور سحب غير مستقرة مرفوقة بأمطار أو زخات مطرية ورعدية، ومصحوبة بهبات قوية تحت الرعد، وكذلك ببرد، وذلك فوق مرتفعات الأطلس، والمنطقة الشرقية، والسايس، والواجهة المتوسطية، والريف، والسهول الغربية للأطلس، وهضاب الفوسفاط، ووالماس، ومنطقة طنجة، وداخل الغرب، واللوكس، والأقاليم الجنوبية، والجنوب الشرقي، ومحليا السواحل، والسهول المحيطية.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي التساقطات الأمطار مراكش المدينة القديمة

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