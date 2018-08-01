أجرت وزارة الصحة حركة إنتقالية واسعة شملت عدد من المدراء الجهويين للصحة، بمختلف ربوع المملكة، وذلك من أجل تخليق الإدارة العمومية وتجويد الخدمات المقدمة بالمصالح الجهوية التابعة للوزارة.

شوف تيفي:أكادير

أجرت وزارة الصحة حركة إنتقالية واسعة شملت عدد من المدراء الجهويين للصحة، بمختلف ربوع المملكة، وذلك من أجل تخليق الإدارة العمومية وتجويد الخدمات المقدمة بالمصالح الجهوية التابعة للوزارة.

وفي هذا الصدد تم تنقيل المدير الجهوي للصحة بجهة سوس ماسة ''عبد المولى بولمعيزات'' من منصبه وجرى تعيينه كمدير للصحة بالمديرية الجهوية الرباط سلا القنيطرة، فيما حل مكانه ''رشدي قدار'' ليشغل ذات المنصب كمدير جهوي جديد للصحة بجهة سوس ماسة قادما إليها من إدارة مسؤولية الصحة بجهة العيون.

وعلاقة بالموضوع فقد سبق وأن أعلنت وزارة الصحة في وقت سابق عن حركية خاصة بالمديرين الجهويين بجهات المملكة، حيث قامت بفتح باب التباري لشغل منصب مدير جهوي بمختلف المديريات الجهوية للصحة، في وجه موظفات وموظفي الوزارة المزاولة لمهام رئيس قسم أو ما يماثله، لمدة 4 سنوات على الأقل، سواء بالإدارة المركزية أو المصالح المركزية.

وتأتي هذه الحركية الخاصة في صفوف المديرين الجهويين للصحة، حسب إعلان للوزارة، “في إطار تعزيز مبادئ الحكامة على مستوى المصالح اللاممركزة، وبهدف إعطاء نفس جديد في التدبير، وتحفيزا للمسؤولين عن طريق السماح لهم بإمكانية الانتقال لشغل مناصب جديدة مماثلة”.

وأوضحت الوزارة، أن على “كل مدير جهوي للصحة تم اختياره التوقيع على عقد برنامج بينه وبين وزير الصحة تدرج فيه عناصر البرنامج الذي تم على أساسه الاختيار إضافة إلى التوجيهات المتعلقة بالأهداف المراد تحقيقها خلال فترة توليه لهذه المسؤولية”.

وتحدد في برامج العقود، بحسب وزارة الصحة “طريقة التتبع والمواكبة من طرف المصالح المركزية واللامركزية والاجتماعات الدورية التي ستعقد للوقوف على مدى تقدم تنفيذها”.

يشار إلى أن وزارة الصحة أعفت في الآونة الأخيرة كل من مدير المركب الاستشفائي الحسن الثاني بأكادير ''علي بتعال''، وتم تعيينه كطبيب، فيما أعفي مدير المستشفى الحسن الأول بتيزنيت ''حمايتي''، وجرى نقله نحو مدينة إنزكان كطبيب جراح، وذلك بعد سلسلة من الصراعات التي عرفها المستشفى.