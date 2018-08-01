فرقة محاربة الجريمة المعلوماتية بطنجة توقف مشتبها به لقيامه بجرائم إلكترونية ﻿

تدخلت فرقة محاربة الجريمة المعلوماتية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية امن طنجة بتوقيف شخص يشتبه بقيامه بجرائم إلكترونية.

شوف تيفي:

تدخلت فرقة محاربة الجريمة المعلوماتية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية امن طنجة بتوقيف شخص يشتبه بقيامه بجرائم إلكترونية.

وأفاد مصدر مطلع ل''شوف تيفي'' أن عناصر فرقة محاربة الجريمة المعلوماتية، تمكنت من إيقاف المشبه بقيامه رفقة شريك له بعملية قرصنة إلكترونية لحساب خاص إلكتروني لأحد الأشخاص والاستيلاء على مبلغ مالي مهم.

وأوضح ذات المصدر أن الفرقة بعدما قامت بفتح بحث تقني باستعمال تقنيات تكنولوجية معلوماتية متطورة، توصلت لهوية الشخصين المتورطين في عملية القرصنة، كما تمكنت من إيقاف أحدهما الذي تمت مواجهته بالدلائل التقنية المتحصل عليها ليعترف بقيامه بعملية القرصنة و معها سرقة المبلغ المالي .

كما أكد مصدرنا أنه تم وضع الموقوف رهن تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة.

مضيفا أن البحث لا يزال جاريا عن شريكه في هذه العملية قصد توقيفه و تقديمه أمام أنظار العدالة إذ تم التوصل لهويته الكاملة .