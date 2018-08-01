هذه نسب الاشتراكات الواجب أداؤها للمهنيين الجدد الذين سيستفيدون من التغطية الصحية ﻿

صادقت حكومة العثماني اليوم الخميس خلال المجلس الحكومي، على المرسوم رقم 2.18.623 المتعلق بتحديد نسب الاشتراكات الواجب أداؤها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن

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صادقت حكومة العثماني اليوم الخميس خلال المجلس الحكومي، على المرسوم رقم 2.18.623 المتعلق بتحديد نسب الاشتراكات الواجب أداؤها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.

ووفقا للبلاغ الصادر عن مجلس الحكومة، اليوم الخميس فإن المؤمن الذي لا يزال يمارس نشاطه فإن نسبة الاشتراكات التي وجب أن يؤديها للصندوق حددت في 6.37 في المائة من الدخل الجزافي المطبق على الصنف أو الصنف الفرعي أو مجموعة الأصناف الذي ينتمي إليه.

أما بالنسبة لصاحب المعاش فإن نسبة الاشتراكات المذكورة حددت في 4.52 في المائة من المبلغ الإجمالي لمجموع المعاشات الممنوحة من قبل أنظمة المعاشات التي ينتمي إليها.

في نفس السياق ذكر البلاغ ذاته، أنه سيجري تحديد الدخل الجزافي بتشاور مع الفئات المنظمة المعنية والقطاعات الحكومية، واعتماد التدرج والتوافق على النصوص التطبيقية الخاصة بكل مهنة.

جدير بالذكر أن مشاريع المراسيم الأربعة تتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبنظام المعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.