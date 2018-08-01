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إسبانيا تبيع 400 قنبلة بالليزر للسعودية

بتاريــخ : 14 شتنبر 2018 / 01:52 إسبانيا تبيع 400 قنبلة بالليزر للسعودية | دولي
إسبانيا تبيع 400 قنبلة بالليزر للسعودية
قال وزير الخارجية الإسباني جوسيب بوريل اليوم الخميس، إن مدريد ستمضي قدما في بيع 400 قنبلة موجهة بالليزر للسعودية، وذلك بعد قرار بوقف الصفقة وسط مخاوف تتعلق بدور المملكة في حرب اليمن.

شوف تيفي وكالات

قال وزير الخارجية الإسباني جوسيب بوريل اليوم الخميس، إن مدريد ستمضي قدما في بيع 400 قنبلة موجهة بالليزر للسعودية، وذلك بعد قرار بوقف الصفقة وسط مخاوف تتعلق بدور المملكة في حرب اليمن.

وقال بوريل لإذاعة أوندا ثيرو ''القرار هو أن هذه القنابل سيتم تسليمها احتراما لعقد يعود إلى 2015 وأبرمته الحكومة السابقة''.

وأدانت منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان، بما في ذلك منظمة العفو الدولية، مبيعات الأسلحة الغربية للسعودية وحلفائها في حرب، تقول الأمم المتحدة إنها قتلت أكثر من عشرة آلاف شخص ودفعت 8.4 مليون شخص إلى المجاعة.

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