قوانين خاصة بأنظمة التقاعد الإجباري الأساسي عن المرض على طاولة المجلس الحكومي ﻿

من المرتقب أن تصادق الحكومة، اليوم الخميس 13 شتنبر خلال انعقاد المجلس الحكومي، على مجموعة من المراسيم المتعلقة بتطبيق القوانين الخاصة بأنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والتقاعد الخاص

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من المرتقب أن تصادق الحكومة، اليوم الخميس 13 شتنبر خلال انعقاد المجلس الحكومي، على مجموعة من المراسيم المتعلقة بتطبيق القوانين الخاصة بأنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والتقاعد الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاص.

وسيتم الفصل في معدل تغطية التأمين الإجباري على المرض، ومساهمات التقاعد، والقواعد التقنية لتدبير أنظمة التقاعد ومختلف الجوانب التقنية للتغطية الصحية وتقاعد العمال المستقلين..

وسيكون الانخراط في هذا النظام بشكل تدريجي، مع إعطاء الأولوية للمهن الحرة والأطباء والمهندسين المعماريين...

كما أن سلة علاجات التأمين على المرض الخاصة بهذه الفئات ستكون مماثلة لسلة الأجراء. وتقدر مساهمة العمال غير الأجراء في 6,73 في المئة، فيما يبلغ معدل المساهمة في التقاعد 10 في المئة.

يشار إلى أن القوانين، التي ستناقش الحكومة مراسيمها التطبيقية، ستهم مهنيي الصحة في القطاع الخاص، من أطباء وأطباء أسنان وصيادلة، وكذا الأشخاص الذين يمارسون في قطاع التجارة أو الفلاحة أو قطاع النقل أو الصناعة التقليدية، علاوة على الأشخاص الآخرين غير الأجراء، الذين يمارسون لحسابهم الخاص نشاطا مدرا للدخل، وهي الفئات التي تقدر بأزيد من 10 ملايين شخص باحتساب ذوي الحقوق.