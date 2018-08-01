تفكيك ورشة سرية لتصنيع الأكياس البلاستيكية الممنوعة بإقليم بنسليمان ﻿

أعلنت وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي عن تفكيك ورشة سرية لتصنيع الأكياس البلاستيكية الممنوعة، مؤخرا بدوار أولاد مومن، بالجماعة القروية موالين الواد بإقليم بنسليمان.

''شوف تيفي''+''و م ع''

أعلنت وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي عن تفكيك ورشة سرية لتصنيع الأكياس البلاستيكية الممنوعة، مؤخرا بدوار أولاد مومن، بالجماعة القروية موالين الواد بإقليم بنسليمان.

وأوضحت الوزارة في بلاغ اليوم الخميس أن اللجنة الإقليمية المشتركة للمراقبة قامت يوم 5 شتنبر الجاري بحجز 89 كيلوغراما من المتلاشيات البلاستيكية، و65 كيلوغراما من المواد البلاستيكية المطحونة، و167 كيلوغرام من البوليتلين، و163 كيلوغرام من الأكياس البلاستيكية الممنوعة المكتملة الصنع، وآلات وأدوات ت ستعمل في تصنيع هذه الأكياس .

وأضاف البلاغ أنه تم إغلاق الورشة وإرسال المواد والآلات المحجوزة إلى المستودع البلدي، وفتح تحقيق قضائي في هذا الشأن.

كما أشار البلاغ إلى أنه قد لوحظ مؤخرا خلال عمليات تفكيك المستودعات والأوراش السرية، الاستعمال المتنامي للمواد البلاستيكية المستوردة من مطارح النفايات، وهي جد سامة ومضرة بالصحة.