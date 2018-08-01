 الشبان اللي كانو كيتبحرو فطنجة وحركو لإسبانيا تشدو بعدما هربوهم تجار مخدرات ﻿
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الشبان اللي كانو كيتبحرو فطنجة وحركو لإسبانيا تشدو بعدما هربوهم تجار مخدرات

بتاريــخ : 14 شتنبر 2018 / 00:38 الشبان اللي كانو كيتبحرو فطنجة وحركو لإسبانيا تشدو بعدما هربوهم تجار مخدرات | مجتمع
الشبان اللي كانو كيتبحرو فطنجة وحركو لإسبانيا تشدو بعدما هربوهم تجار مخدرات
بعد ساعات فقط من تداول مقطع فيديو أشعل مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، يوثق للحظة هجرة شبان مغاربة بطريقة غير شرعية بواسطة زورق إسباني، تمكنت مصالح الحرس المدني الإسباني من إيقافهم مباشرة عد

''شوف تيفي''

بعد ساعات فقط من تداول مقطع فيديو أشعل مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، يوثق للحظة هجرة شبان مغاربة بطريقة غير شرعية بواسطة زورق إسباني، تمكنت مصالح الحرس المدني الإسباني من إيقافهم مباشرة عد وصولهم إلى شاطئ في مدينة طريفة بعدما قام مهربو مخدرات بنقلهم من شاطئ سيدي قنقوش قرب طنجة المتوسط إلى الضفة الشمالية.

وأوضحت قناة ”أنتينا3 ” الإسبانية، أمس الأربعاء، أن عملية التدخل تسببت في إصابة 3 عناصر من الحرس المدني٬ بينما لم يتم اعتقال أي فرد من شبكة تهريب المخدرات.

تجدر الإشارة إلى أن الصفحات الفيسبوكية، تناقلت فيديوهات تظهر تهريب شباب من شاطئ سيدي قنقوش٬ ولحظة وصولهم إلى السواحل الإسبانية.

 

‫شوف تيفي

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