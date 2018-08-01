 بعد مستشفى الرازي..ظهور إصابات بمرض السل بين عاملين بمستشفى ابن طفيل بمراكش ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بعد مستشفى الرازي..ظهور إصابات بمرض السل بين عاملين بمستشفى ابن طفيل بمراكش | مجتمع

بعد مستشفى الرازي..ظهور إصابات بمرض السل بين عاملين بمستشفى ابن طفيل بمراكش

مجلس المستشارين يناقش الدخول البرلماني الجديد والاختصاصات المرتبطة بالتشريع ومراقبة العمل الحكومي | بوليتيك

مجلس المستشارين يناقش الدخول البرلماني الجديد والاختصاصات المرتبطة بالتشريع ومراقبة العمل

بلال التليدي: البيجيدي غير قادر على حل أزمته الداخلية | بوليتيك

بلال التليدي: البيجيدي غير قادر على حل أزمته الداخلية

رئاسة النيابة العامة تدعو إلى تسريع تفعيل القانون المتعلق بمنع الأكياس البلاستيكية | مجتمع

رئاسة النيابة العامة تدعو إلى تسريع تفعيل القانون المتعلق بمنع الأكياس البلاستيكية

عاجل..سقوط جزء من عمارة قديمة وسط كازا+صور | حوادث و حقوق

عاجل..سقوط جزء من عمارة قديمة وسط كازا+صور

فرنسا تمنح رسميا الجنسية للشاب المالي الملقب بـ سبيدرمان | دولي

فرنسا تمنح رسميا الجنسية للشاب المالي الملقب بـ ''سبيدرمان''

بالفيديو..عراقيون ينظمون مسيرة تضامينة مع فريق جزائري ويرفعون شعارات قوية عن صدام حسين | بووز

بالفيديو..عراقيون ينظمون مسيرة تضامينة مع فريق جزائري ويرفعون شعارات قوية عن صدام حسين

ملف السكن يدفع المجلس الحكومي لعقد لقاء استثنائــي | بوليتيك

ملف السكن يدفع المجلس الحكومي لعقد لقاء استثنائــي

الإطاحة بأهم تاجر قرقوبي بتطوان | حوادث و حقوق

الإطاحة بأهم تاجر ''قرقوبي'' بتطوان

العثماني والدارجة والسياسة الصغيرة

بعد مستشفى الرازي..ظهور إصابات بمرض السل بين عاملين بمستشفى ابن طفيل بمراكش

بتاريــخ : 13 شتنبر 2018 / 22:34 بعد مستشفى الرازي..ظهور إصابات بمرض السل بين عاملين بمستشفى ابن طفيل بمراكش | مجتمع
بعد مستشفى الرازي..ظهور إصابات بمرض السل بين عاملين بمستشفى ابن طفيل بمراكش
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن مستشفى ابن طفيل بمراكش، يعرف حالة استنفار، نتيجة ظهور حالات إصابات بمرص السل بين العاملين، بعد أسابيع فقط من ظهور حالات مرضية مشابهة بمستشفى الرازي.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن مستشفى ابن طفيل بمراكش، يعرف حالة استنفار، نتيجة ظهور حالات إصابات بمرص السل بين العاملين، بعد أسابيع فقط من ظهور حالات مرضية مشابهة بمستشفى الرازي.

وأوضح المصدر ذاته أن الأمر يتعلق بحارس أمن خاص ومنظفة تم اكتشاف إصابتهما بمرض السل، أمس الأربعاء، مشيرا إلى أن العدوى انتقلت لهما من عمال آخرين انتقلوا أخيرا للعمل بمستشفى ابن طفيل قاديمن من مستشفى الرازي.

تجدر الإشارة إلى أن وزير الصحة أنس الدكالي، فتح قبل مدة تحقيقا للوقوف على الأسباب الحقيقية وراء انتشار المرض في صفوف الأطر الطبية بمستشفى الرازي، فضلا عن إطلاق برنامج للتطهير الوبائي بكافة مرافق المستشفى، وللأدوات الطبية التي يتم الاشتغال بها في قسم السل.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي مراكش السل عاملين مستشفى ابن طفيل

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

رئاسة النيابة العامة تدعو إلى تسريع تفعيل القانون المتعلق بمنع الأكياس البلاستيكية | مجتمع

رئاسة النيابة العامة تدعو إلى تسريع تفعيل القانون المتعلق بمنع الأكياس البلاستيكية

انبعاثات سامة من شركة للكابلاج تلحق أضرارا بساكنة عين البرجة بالدارالبيضاء | مجتمع

انبعاثات سامة من شركة للكابلاج تلحق أضرارا بساكنة عين البرجة بالدارالبيضاء

صادم..السرطان سيحصد أرواح 9.6 مليون شخص خلال 2018 | مجتمع

صادم..السرطان سيحصد أرواح 9.6 مليون شخص خلال 2018

أمطار قوية ورياح بهذه المناطق اليوم الخميس | مجتمع

أمطار قوية ورياح بهذه المناطق اليوم الخميس

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

جماهير الرجاء تصدر أغنية جديدة بعنوان جامي مليـــنا | قنوات أخرى
منذ 35 دقيقة

جماهير الرجاء تصدر أغنية جديدة بعنوان جامي مليـــنا

سار لساكنة الداخلة.. مجلس الجهة يدرس خطة لاستفادة الفئات المعوزة الحاملة لبطاقة راميد‎ | خارج البلاطو

سار لساكنة الداخلة.. مجلس الجهة يدرس خطة لاستفادة الفئات المعوزة الحاملة لبطاقة راميد‎

معرف ميقول..وزير السكنى..ليس هناك أي قرار أو نية تدريس الدارجة في المناهج التعليمية | خارج البلاطو

معرف ميقول..وزير السكنى..ليس هناك أي قرار أو نية تدريس الدارجة في المناهج التعليمية

بالفيديو..طاقم طبي بطنجة ينقد حياة شاب تعرض لكريساج خطير و اعتداء على مستوى القلب | خارج البلاطو

بالفيديو..طاقم طبي بطنجة ينقد حياة شاب تعرض لكريساج خطير و اعتداء على مستوى القلب

﻿

آخر المستجدات

بعد مستشفى الرازي..ظهور إصابات بمرض السل بين عاملين بمستشفى ابن طفيل بمراكش | مجتمع
منذ 21 دقيقة

بعد مستشفى الرازي..ظهور إصابات بمرض السل بين عاملين بمستشفى ابن طفيل بمراكش

مجلس المستشارين يناقش الدخول البرلماني الجديد والاختصاصات المرتبطة بالتشريع ومراقبة العمل الحكومي | بوليتيك

مجلس المستشارين يناقش الدخول البرلماني الجديد والاختصاصات المرتبطة بالتشريع ومراقبة العمل

بلال التليدي: البيجيدي غير قادر على حل أزمته الداخلية | بوليتيك

بلال التليدي: البيجيدي غير قادر على حل أزمته الداخلية

رئاسة النيابة العامة تدعو إلى تسريع تفعيل القانون المتعلق بمنع الأكياس البلاستيكية | مجتمع

رئاسة النيابة العامة تدعو إلى تسريع تفعيل القانون المتعلق بمنع الأكياس البلاستيكية

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.