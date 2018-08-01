بعد مستشفى الرازي..ظهور إصابات بمرض السل بين عاملين بمستشفى ابن طفيل بمراكش ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن مستشفى ابن طفيل بمراكش، يعرف حالة استنفار، نتيجة ظهور حالات إصابات بمرص السل بين العاملين، بعد أسابيع فقط من ظهور حالات مرضية مشابهة بمستشفى الرازي.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن مستشفى ابن طفيل بمراكش، يعرف حالة استنفار، نتيجة ظهور حالات إصابات بمرص السل بين العاملين، بعد أسابيع فقط من ظهور حالات مرضية مشابهة بمستشفى الرازي.

وأوضح المصدر ذاته أن الأمر يتعلق بحارس أمن خاص ومنظفة تم اكتشاف إصابتهما بمرض السل، أمس الأربعاء، مشيرا إلى أن العدوى انتقلت لهما من عمال آخرين انتقلوا أخيرا للعمل بمستشفى ابن طفيل قاديمن من مستشفى الرازي.

تجدر الإشارة إلى أن وزير الصحة أنس الدكالي، فتح قبل مدة تحقيقا للوقوف على الأسباب الحقيقية وراء انتشار المرض في صفوف الأطر الطبية بمستشفى الرازي، فضلا عن إطلاق برنامج للتطهير الوبائي بكافة مرافق المستشفى، وللأدوات الطبية التي يتم الاشتغال بها في قسم السل.