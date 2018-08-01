بلال التليدي: البيجيدي غير قادر على حل أزمته الداخلية ﻿

أكد بلال التليدي الكاتب والعضو البارز في حزب العدالة والتنمية، أن حزب ''المصباح'' يعيش على ضوء أزمة وأنه غير قادر على حل أزمته.

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أكد بلال التليدي الكاتب والعضو البارز في حزب العدالة والتنمية، أن حزب ''المصباح'' يعيش على ضوء أزمة وأنه غير قادر على حل أزمته.

وصرح التليدي المحسوب على جناح عبد الإله بنكيران، في خروج إعلامي جديد، عبر تصريح له لوكالة الأناضول، ''إنه لا مخرج للأزمة التي يعيشها الحزب إلا بتغيير قيادته، والمجيء بقيادة تعرف كيف تناور لتحافظ على تموقعها الديمقراطي وانحيازها للشعب''.

وأضاف '' أنه لا يخفى على المتتبع للوضع السياسي المغربي حجم الأزمة التي يعيشها حزب العدالة والتنمية، سواء داخليا من خلال خلافات تضرب صفوفه أو خارجيا من خلال تراجع شعبيته، ولا أدل على ذلك من فقدان الحزب مقاعد برلمانية عديدة في الانتخابات الجزئية ''.

وأوضح القيادي في حزب البيجدي ''لا أعتقد أن هناك متغيرات يمكن أن نقول معها بأن الحزب متجه نحو طي صفحة الخلاف الداخلي، خاصة مع ظهور قضايا عديدة تساهم في تعزيز الخلاف''

أما فيما يتعلق بتسوية الخلافات الداخلية للحزب التي طفت للسطح على ضوء الانقسامات التي خلفها قرار سعد الدين العثماني، بحذف منصب شرفات أفيلال من وزارة الماء، فقد استبعد التليدي، الوصول إلى جواب سياسي جماعي داخل الحزب عند عقد المجلس الوطني لدورة اسثتنائية، فهذه الأمور تعتبر بعيدة التحقق في ظل استمرار القيادة الحالية في تسيير الحزب على الطريقة السياسية التي تبعت إعفاء رئيس الحكومة السابق، عبد الإله بنكيران.