 عاجل..سقوط جزء من عمارة قديمة وسط كازا+صور ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بعد مستشفى الرازي..ظهور إصابات بمرض السل بين عاملين بمستشفى ابن طفيل بمراكش | مجتمع

بعد مستشفى الرازي..ظهور إصابات بمرض السل بين عاملين بمستشفى ابن طفيل بمراكش

مجلس المستشارين يناقش الدخول البرلماني الجديد والاختصاصات المرتبطة بالتشريع ومراقبة العمل الحكومي | بوليتيك

مجلس المستشارين يناقش الدخول البرلماني الجديد والاختصاصات المرتبطة بالتشريع ومراقبة العمل

بلال التليدي: البيجيدي غير قادر على حل أزمته الداخلية | بوليتيك

بلال التليدي: البيجيدي غير قادر على حل أزمته الداخلية

رئاسة النيابة العامة تدعو إلى تسريع تفعيل القانون المتعلق بمنع الأكياس البلاستيكية | مجتمع

رئاسة النيابة العامة تدعو إلى تسريع تفعيل القانون المتعلق بمنع الأكياس البلاستيكية

عاجل..سقوط جزء من عمارة قديمة وسط كازا+صور | حوادث و حقوق

عاجل..سقوط جزء من عمارة قديمة وسط كازا+صور

فرنسا تمنح رسميا الجنسية للشاب المالي الملقب بـ سبيدرمان | دولي

فرنسا تمنح رسميا الجنسية للشاب المالي الملقب بـ ''سبيدرمان''

بالفيديو..عراقيون ينظمون مسيرة تضامينة مع فريق جزائري ويرفعون شعارات قوية عن صدام حسين | بووز

بالفيديو..عراقيون ينظمون مسيرة تضامينة مع فريق جزائري ويرفعون شعارات قوية عن صدام حسين

ملف السكن يدفع المجلس الحكومي لعقد لقاء استثنائــي | بوليتيك

ملف السكن يدفع المجلس الحكومي لعقد لقاء استثنائــي

الإطاحة بأهم تاجر قرقوبي بتطوان | حوادث و حقوق

الإطاحة بأهم تاجر ''قرقوبي'' بتطوان

العثماني والدارجة والسياسة الصغيرة

عاجل..سقوط جزء من عمارة قديمة وسط كازا+صور

بتاريــخ : 13 شتنبر 2018 / 21:25 عاجل..سقوط جزء من عمارة قديمة وسط كازا+صور | حوادث و حقوق
عاجل..سقوط جزء من عمارة قديمة وسط كازا+صور
انهار قبل قليل من يومه الخميس، جزء من سطح عمارة قديمة تم تشييدها خلال فترة الاستعمار، توجد بالقرب من ''كافي فرانس'' بساحة ماريشال بمدينة الدار البيضاء، ما شكل خطرا على حياة المارة.

''شوف تيفي''

انهار قبل قليل من يومه الخميس، جزء من سطح عمارة قديمة تم تشييدها خلال فترة الاستعمار، توجد بالقرب من ''كافي فرانس'' بساحة ماريشال بمدينة الدار البيضاء، ما شكل خطرا على حياة المارة.



وأوضح مصدر مطلع أن التساقطات المطرية التي عرفتها العاصمة الاقتصادية، كانت سببا في انهيار جزء من سطح العمارة، مشيرا إلى أن السلطات المحلية، حلت بعين المكان ووضعت حواجز حديدية لحماية المارة.

وأشار ذات المصدر إلى أن شارع محمد الخامس الذي توجد به العمارة، يضم العديد من العمارات القديمة التي تحتاج للصيانة في القريب العاجل تجنبا لوقوع حادث قد يخلف خسائر مادية وبشرية.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي العمارة شارع محمد الخامس عمارة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

الإطاحة بأهم تاجر قرقوبي بتطوان | حوادث و حقوق

الإطاحة بأهم تاجر ''قرقوبي'' بتطوان

رجال الحموشي يتمكنون من تفكيك عصابة متخصصة في تهريب الدراجات النارية من أوروبا وحجز38 دراجة واعتقال 13 شخصا بالرشيدية | حوادث و حقوق

رجال الحموشي يتمكنون من تفكيك عصابة متخصصة في تهريب الدراجات النارية من أوروبا وحجز38 دراجة واعتقال 13 شخصا بالرشيدية

4 سنوات سجنا نافذا لمغتصب طفلة بالعيون | حوادث و حقوق

4 سنوات سجنا نافذا لمغتصب طفلة بالعيون

عاجل..انفجار عجلة تراكس ينهي حياة شاب ضواحي الرباط | حوادث و حقوق

عاجل..انفجار عجلة ''تراكس'' ينهي حياة شاب ضواحي الرباط

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

جماهير الرجاء تصدر أغنية جديدة بعنوان جامي مليـــنا | قنوات أخرى
منذ 36 دقيقة

جماهير الرجاء تصدر أغنية جديدة بعنوان جامي مليـــنا

سار لساكنة الداخلة.. مجلس الجهة يدرس خطة لاستفادة الفئات المعوزة الحاملة لبطاقة راميد‎ | خارج البلاطو

سار لساكنة الداخلة.. مجلس الجهة يدرس خطة لاستفادة الفئات المعوزة الحاملة لبطاقة راميد‎

معرف ميقول..وزير السكنى..ليس هناك أي قرار أو نية تدريس الدارجة في المناهج التعليمية | خارج البلاطو

معرف ميقول..وزير السكنى..ليس هناك أي قرار أو نية تدريس الدارجة في المناهج التعليمية

بالفيديو..طاقم طبي بطنجة ينقد حياة شاب تعرض لكريساج خطير و اعتداء على مستوى القلب | خارج البلاطو

بالفيديو..طاقم طبي بطنجة ينقد حياة شاب تعرض لكريساج خطير و اعتداء على مستوى القلب

﻿

آخر المستجدات

بعد مستشفى الرازي..ظهور إصابات بمرض السل بين عاملين بمستشفى ابن طفيل بمراكش | مجتمع
منذ 22 دقيقة

بعد مستشفى الرازي..ظهور إصابات بمرض السل بين عاملين بمستشفى ابن طفيل بمراكش

مجلس المستشارين يناقش الدخول البرلماني الجديد والاختصاصات المرتبطة بالتشريع ومراقبة العمل الحكومي | بوليتيك

مجلس المستشارين يناقش الدخول البرلماني الجديد والاختصاصات المرتبطة بالتشريع ومراقبة العمل

بلال التليدي: البيجيدي غير قادر على حل أزمته الداخلية | بوليتيك

بلال التليدي: البيجيدي غير قادر على حل أزمته الداخلية

رئاسة النيابة العامة تدعو إلى تسريع تفعيل القانون المتعلق بمنع الأكياس البلاستيكية | مجتمع

رئاسة النيابة العامة تدعو إلى تسريع تفعيل القانون المتعلق بمنع الأكياس البلاستيكية

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.