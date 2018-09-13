عاجل..سقوط جزء من عمارة قديمة وسط كازا+صور ﻿

انهار قبل قليل من يومه الخميس، جزء من سطح عمارة قديمة تم تشييدها خلال فترة الاستعمار، توجد بالقرب من ''كافي فرانس'' بساحة ماريشال بمدينة الدار البيضاء، ما شكل خطرا على حياة المارة.

''شوف تيفي''



انهار قبل قليل من يومه الخميس، جزء من سطح عمارة قديمة تم تشييدها خلال فترة الاستعمار، توجد بالقرب من ''كافي فرانس'' بساحة ماريشال بمدينة الدار البيضاء، ما شكل خطرا على حياة المارة.





وأوضح مصدر مطلع أن التساقطات المطرية التي عرفتها العاصمة الاقتصادية، كانت سببا في انهيار جزء من سطح العمارة، مشيرا إلى أن السلطات المحلية، حلت بعين المكان ووضعت حواجز حديدية لحماية المارة.

وأشار ذات المصدر إلى أن شارع محمد الخامس الذي توجد به العمارة، يضم العديد من العمارات القديمة التي تحتاج للصيانة في القريب العاجل تجنبا لوقوع حادث قد يخلف خسائر مادية وبشرية.