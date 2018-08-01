فرنسا تمنح رسميا الجنسية للشاب المالي الملقب بـ ''سبيدرمان'' ﻿

بعد أشهر من انتشار صور وفيوهاته على كبريات القنوات العالمية، صدر أمس الأربعاء مرسوم فرنسي رسمي يقضي بمنح الجنسية الفرنسية للشاب المالي مامودو غاساما الملقب بـ ''سبيدرمان'' والذي أنقذ طفلاً كاد يقع

''شوف تيفي''

بعد أشهر من انتشار صور وفيوهاته على كبريات القنوات العالمية، صدر أمس الأربعاء مرسوم فرنسي رسمي يقضي بمنح الجنسية الفرنسية للشاب المالي مامودو غاساما الملقب بـ ''سبيدرمان'' والذي أنقذ طفلاً كاد يقع من أحد البنايات في باريس شهر ماي الماضي.

وحسب ما كشفت عنه وسائل إعلام فرنسية فقد جاء في نص المرسوم : '' هذا العمل الشجاع يجسد القيم التي تساهم في ترابط أبناء المجتمع الوطني مثل الشجاعة وحب الغير وإغاثة الضعفاء .... لقد تردد صدى هذا التصرف في فرنسا والعالم وساهم في إشعاع صورة فرنسا أكثر على الساحة الدولية... إن إعطاء الجنسية للسيد مامودو يمثل بالنسبة لفرنسا مصلحة استثنائية''.

تجدر الإشارة إلى أن الشاب المالي البالغ من العمر 22 سنة، التقى بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد يومين من الحادثة، وحصل على أرفع وسام تمنحه بلدية باريس بالإضافة إلى فرصة لإجراء خدمة مدنية مع فرق الإطفاء في باريس.