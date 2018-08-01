ملف السكن يدفع المجلس الحكومي لعقد لقاء استثنائــي ﻿

أكد مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أن المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس، قرر عقد لقاء آخر يوم غد الجمعة، لتعميق النقاش ومدارسة مشروع خارطة الطريق

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أكد مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أن المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس، قرر عقد لقاء آخر يوم غد الجمعة، لتعميق النقاش ومدارسة مشروع خارطة الطريق للنهوض بالسكن، والتي انخرطت فيه مختلف الهيئات المهنية والفاعلين والمتدخلين في القطاع.

وأوضح الخلفي في الندوة الصحفية، عقب اجتماع المجلس الحكومي المنعقد اليوم، أن خارطة الطريق الخاصة بالسكن، سبق تقديمها في الاجتماع السابق للمجلس الحكومي، الأسبوع المنصرم، مشيرا أن الهدف هو الاستعداد لعرض هذا المشروع على أنظار المجلس الوطني للإسكان، والمرتقب بداية أكتوبر المقبل.