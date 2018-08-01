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الإطاحة بأهم تاجر قرقوبي بتطوان | حوادث و حقوق

الإطاحة بأهم تاجر ''قرقوبي'' بتطوان

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الإطاحة بأهم تاجر ''قرقوبي'' بتطوان

بتاريــخ : 13 شتنبر 2018 / 20:59 الإطاحة بأهم تاجر قرقوبي بتطوان | حوادث و حقوق
الإطاحة بأهم تاجر ''قرقوبي'' بتطوان
تمكنت عناصر الدائرة السابعة التابعة لأمن تطوان مساء البارحة من إيقاف أحد الأشخاص متلبسا بحيازة 150 قرصا مخدرا من نوع اكستازي.

''شوف تيفي''

تمكنت عناصر الدائرة السابعة التابعة لأمن تطوان مساء البارحة من إيقاف أحد الأشخاص متلبسا بحيازة 150 قرصا مخدرا من نوع اكستازي.

وحسب مصدر أمني فقد توصلت الدائرة السابعة بمعلومات حول قيام شخص مقيم بطنجة بترويج المخدرات القوية حيث تم استدراجه إلى مدينة تطوان عبر انتحال أحد عناصر الشرطة صفة زبون ليتم وضع كمين مكن من إيقاف شخص ينحدر من مدينة العرائش، بالسد القضائي بمدخل مدينة تطوان متحوزا ب: 150 قرصا مخدرا، 250 درهما، هاتف نقال من نوع سامسونج، كما تم خلال هذه العملية كذلك حجز سيارة من نوع گولف 3 مرقمة بالمغرب.

وختم المصدر أنه تمت إحالة المعني رفقة المحجوزات على المصلحة الولائية للشرطة القضائية بتطوان من أجل تعميق البحث معه ووضع رهن تدبير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة.

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المغرب شوف تيفي تطوان اكستازي النيابة العامة مخدر

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