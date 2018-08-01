بالفيديو..إخوان العثماني يعقدون لقاء الصلح مع رفاق بنعبد الله بعد إقالة أفيلال ﻿

عقد الأمين العام لحزب ''العدالة والتنمية'' سعد الدين العثماني لقاء مع الأمين العام لحزب ''التقدم والاستراكية'' نبيل بنعبد الله يومه الخميس

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عقد الأمين العام لحزب ''العدالة والتنمية'' سعد الدين العثماني لقاء مع الأمين العام لحزب ''التقدم والاستراكية'' نبيل بنعبد الله يومه الخميس.

وحسب مصادر من حزب البيجيدي فإن اللقاء تم خلال الزيارة التي قام بها وفد عن حزب التقدم والاشتراكية يرأسه الأمين العام للحزب بنعبد الله، بحضور عضوين من الديوان السياسي لذات الحزب لمنزل العثماني.

وأوضحت المصادر أن ''اللقاء كان مناسبة لتقييم المرحلة وآفاق الإصلاح السياسي والاجتماعي، وآفاق علاقة التعاون والشراكة بين الحزبين''

كما حضر اللقاء إلى جانب العثماني كل من المصطفى الرميد وجامع المعتصم.

جدير بالذكر أن اللقاء بين قيادة الحزبين المذكورين هو الأول من نوعه بعد الأزمة التي نشبت بينهما إثر إقدام العثماني على إعفاء القيادية بحزب الكتاب من مهامها ككاتبة دولة مكلفة بالماء دون استشارة قياة حزبها.

ومن المرتقب أن يلين هذا اللقاء مواقف رفاق بنعبد الله بعد الغضب الذي أبدوه من إعفاء أفيلال وتلويحهم في بيان مكتبهم السياسي بإمكانية مغادرة مركب الحكومة.