الخلفي متحدثا عن قضية الصحراء المغربية: المغرب أنهى زمن الكرسي الفارغ ﻿

قال مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إنّ القضية الوطنية تشهد سلسلة تطورات إيجابية، موضحا أن المغرب أنهى زمن الكرسي الفارغ،

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قال مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إنّ القضية الوطنية تشهد سلسلة تطورات إيجابية، موضحا أن المغرب أنهى زمن الكرسي الفارغ، ولنا أن نرى كيف أنّ الدبلوماسية المغربية تشتغل بطريقة مكثفة وفعالة على مستوى مختلف المؤسسات، الدولية والقارية والمدنية والبرلمانية.

وذكر الخلفي في الندوة الصحفية التي تلت اجتماع المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن منطق الكرسي الفارغ، وتصور البعض إمكانية استهداف المغرب في قضيته الوطنية، انتهى، فالإشكاليات التي كان يتصور أنها نقطة ضعف أو مدخل من مداخل إرباك الموقف الوطني انتهت، لأن القضية الوطنية اليوم، تشهد مسارا تصاعديا إيجابيا، على خلاف المسار التراجعي الذي يعرفه الطرح الانفصالي.

ونبه الوزير إلى أنّ الاجتماع الأخير بجنيف كان مناسبة مواجهة حقيقية مع الجارة الشرقية، مضيفا أنه لا يمكن أن نقبل من الجزائر تقديم الدروس للمغرب، و ترويج ادعاءات غير صحيحة حول القضية الوطنية، منوها بمجهودات المجتمع المدني الذي أخذ في تطوير آليات الترافع عن مغربية الصحراء