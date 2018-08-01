إصابة الفنانة المغربية ليلى غفران بجلطة دماغية و هذا ما كشفت عنه ﻿

كشفت الفنانة المغربية ليلى غفران، المقيمة بمصر منذ سنوات، عن إصابتها بجلطة دماغية مؤخرا، إلا أنها تماثلت للشفاء بالتحدي والإرادة والعزيمة.

''شوف تيفي''

كشفت الفنانة المغربية ليلى غفران، المقيمة بمصر منذ سنوات، عن إصابتها بجلطة دماغية مؤخرا، إلا أنها تماثلت للشفاء بالتحدي والإرادة والعزيمة.

وحسب ما كشف عنه موقع ''اليوم السابع المصري، أمس الأربعاء، فقد قالت ليلى غفران: ''تعرضت مؤخرا لوعكة صحية شديدة نتيجة إصابتي بجلطة فى المخ وتعافيت منها خلال 3 شهور، فكانت أزمة ثقيلة شديدة ولكن بإرداتى وبالتحدى استطعت أن أقضى عليها، لذلك أقول إن أي مرض تستطيع أن تقهره بالتحدى والإرادة والعزيمة، ويجب أن تكون قويا أمام أي أزمة مهما كان حجمها.

وأوضح الموقع المصري أن الفنان المغربية ليلى غفران، خرجت بهذا التصريح خلال حفل تكريمها بجامعة المنوفية.