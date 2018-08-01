بالفيـــديو .. المحامي إسحاق شارية يُــحرض على العنصرية في حملته الانتخابية وطـامع في مقعد بالبرلمان ﻿

أثــار المحامي إسحاق شارية موجة من السخرية والغضب عليه من طرف نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي وذلك على إثر كلمته في تجمع خطابي لحملته الانتخابية بمناسبة الانتخابات البرلمانية الجزئية بدائرة

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أثــار المحامي إسحاق شارية موجة من السخرية والغضب عليه من طرف نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي وذلك على إثر كلمته في تجمع خطابي لحملته الانتخابية بمناسبة الانتخابات البرلمانية الجزئية بدائرة المضيق- الفنيدق، حــيث قال : ''بغاونا نخويو بلادنا وأرضنا باش يعمروها بصحاب عكب لور''، في إشارة إلى مغاربة المدن الداخلية.

وعلق متتبعين ''عندما يقع القانوني في فخ السياسي المحامي إسحاق شارية يستعمل في حملته الانتخابية خطابا عنصريا تطهيريا حاقدا ضد أهل ''الداخل'' القاطنين بأقاليم الشمال، علما أنه يزاول مهنة المحاماة بإحدى مدن الداخل ويتقاضى جل أتعابه من أهل الداخل ويترافع في ملفات أهل الداخل

وشدد فيسبوكيون بالقول ''على السيد رئيس النيابة العامة المحترم أن يستدعي المعني بالأمر قصد الاستماع إليه في هذه النازلة، ما دام الفعل المرتكب من طرفه يعتبر جريمة حسب الفصل 5-431 من القانون الجنائي: ''يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 5000 إلى 50000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بالتحريض على التمييز أو على الكراهية بين الأشخاص''.

وأضـــاف رجل قانون في صفحته فيسبوك ''تكون العقوبة في الحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة من 5000 إلى 50000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكب التحريض على التمييز أو على الكراهية بين الأشخاص بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن العمومية أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم أو بواسطة كل وسيلة تحقق شرط العلنية بما فيها الوسائل الإلكترونية والورقية والسمعية البصرية''.

وجدير بالذكر أن هذا الخطاب العنصري المستعمل من طرف المحامي المرشح إسحاق شارية موجب للتشطيب عليه من لائحة المرشحين في الانتخابات الجزئية التي تشهدها في هذه الآونة عمالة المضيق-الفنيدق.