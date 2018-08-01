رئيس الحكومة يُطمئن المغاربة و يُؤكد: لا وجود لأي قرار لإدماج الدارجة في المقررات المدرسية ﻿

جدّد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، تأكيده على أنه لا وجود لأي قرار لإدماج الدارجة في المقررات المدرسية.

شوف تيفي

جدّد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، تأكيده على أنه لا وجود لأي قرار لإدماج الدارجة في المقررات المدرسية.

وأشار رئيس الحكومة، خلال افتتاحه أشغال مجلس الحكومة اليوم الخميس 13 شتنبر 2018، إلى أن موقفه الرافض لاستعمال الدارجة في المقررات المدرسية واضح، نافيا أن يكون هناك أي قرار حكومي أو قرار من وزارة التربية الوطنية لإدماج الدارجة في التعليم.

إذ طمأن رئيس الحكومة المواطنين لأنه يولي اهتماما كبيرا لهذا الموضوع، وينصت لردود فعلهم، منوها بحيوية المجتمع المغربي وتفاعله مع القضايا التي تهمه وتهم مستقبل بناته وأبنائه، لكنه في المقابل، دعا الجميع إلى التثبت من بعض الأخبار الزائفة، فهناك ''من يستغل فرصة اهتمام المواطنين بالموضوع، ويسرب بعض الأمور غير الصحيحة مثل كتب مدرسية مؤلفة في دول أخرى أو في زمن آخر لا علاقة لها بالتعليم الرسمي المغربي، بل هناك من يروج''، يضيف رئيس الحكومة، بوجود ''خلاف بيني وبين وزير التربية الوطنية، بالعكس هناك اتفاق على نفس التوجه، وإذا تطلب الأمر إعادة النظر في كراسة أو في برامج، فنحن مستعدون لذلك، علما أن المراجعة عملية تتم سنويا''.

كما ذكّر رئيس الحكومة بمكانة اللغتين العربية والأمازيغية في الدستور، وبمضامين المادة 29 من القانون الإطار المعروض حاليا على انظار البرلمان، التي تقطع الطريق أمام الاستعمالات اللغوية.