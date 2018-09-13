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انبعاثات سامة من شركة للكابلاج تلحق أضرارا بساكنة عين البرجة بالدارالبيضاء

بتاريــخ : 13 شتنبر 2018 / 18:56 انبعاثات سامة من شركة للكابلاج تلحق أضرارا بساكنة عين البرجة بالدارالبيضاء | مجتمع
انبعاثات سامة من شركة للكابلاج تلحق أضرارا بساكنة عين البرجة بالدارالبيضاء
أفاد مصدر لـ'' شوف تيفي'' أن ساكنة منطقة عين البرجة تعاني من انبعاث روائح كريهة من شركة بجانب إقامات سكنية ومدارس.

شوف تيفي

أفاد مصدر لـ'' شوف تيفي'' أن ساكنة منطقة عين البرجة تعاني من انبعاث روائح كريهة من شركة بجانب إقامات سكنية ومدارس.

وأوضح ذات المصدر، أن الشركة متخصصة في تلفيف الأسلاك الكهربائية ''كابلاج'' تصدر منها روائح سامة تلحق أضرارا بالأطفال والتلاميذ الذي يتمدرسون بالمؤسسات المحاذية للشركة بحي عين البرجة عمالة عين السبع الحي المحمدي.

وأبرز مصدرنا أن الساكنة قاموا برفع شكايات متتالية إلى الجهات المسؤولة محليا (الجماعة، البلدية، القائد..)، للتدخل لإيقاف هذه الشركة التي تلحق أضرارا بالساكنة من مختلف الأعمار.

كما أشار ذات المصدر، إلى أن الشركة تتواجد وسط أحياء سكنية ومؤسسات مدرسية متسائلا عن المصالح التي رخصت لهذه الشركة للقيام بأعمالها التي لا تحترم المواثيق الدولية ومعايير السلامة الصحية والبيئية.

(ولنا عودة في الموضوع)

 

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شوف تيفي المغرب انبعاثات سامة شركة الكابلاج أضرار ساكنة عين البرجة عمالة عين السبع الحي المحمدي

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