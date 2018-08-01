تفاصيل مثيرة ومؤلمة تظهر لأول مرة حول وفاة النجم الجزائري رشيد طه ﻿

بعد ساعات من وفاة النجم الجزائري رشيد طه عن عمر يناهز 59 سنة، ظهرت معطيات جديدة بخصوص الأسباب الحقيقية التي جعلته يفارق الحياة، حيث أكد مصدر مقرب من ''إلياس طه'' نجل الفنان الراحل،

''شوف تيفي''

بعد ساعات من وفاة النجم الجزائري رشيد طه عن عمر يناهز 59 سنة، ظهرت معطيات جديدة بخصوص الأسباب الحقيقية التي جعلته يفارق الحياة، حيث أكد مصدر مقرب من ''إلياس طه'' نجل الفنان الراحل، أن صاحب رائعة ''يا الرايح'' كان يعاني من مضاعفات مرض نادر، أصيب به منذ سنوات طويلة ولم يخبر به أحد، وهو ما تسبب في تدهور حالته الصحية، خاصة بعد إحيائه لحفلة بسلطنة عمان.

وأوضح هذا المصدر أن الفنان الراحل ليلة وفاته، تناول وجبة العشاء مع ابنه، ثم شعر بتعب شديد ما جعله يتناول بعض المهدئات قبل الخلود إلى النوم، إلا أنه فارق الحياة نتيجة إصابته بنوبة قلبية، نافيا أن يكون الفنان الجزائري مدمنا كما حاول البعض الترويج له.

تجدر الإشارة إلى أن صاحب رائعة ''يارايح''، سيوارى الثرى، ظهر يوم غد الجمعة، بمسقط رأسه بالجزائر.