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الخلفي يتهم شبكات الاتجار في المخدرات بالوقوف وراء الهجرة السرية للشباب المغربي

بتاريــخ : 13 شتنبر 2018 / 18:43 الخلفي يتهم شبكات الاتجار في المخدرات بالوقوف وراء الهجرة السرية للشباب المغربي | بوليتيك
الخلفي يتهم شبكات الاتجار في المخدرات بالوقوف وراء الهجرة السرية للشباب المغربي
أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أن ''معطيات مكتب الصرف ومديرية التوقعات تؤكد على أن القدرة التصديرية للمغرب تعززت وأن قدرة تغطية الصادرات للواردات اقتربت من 58 في المائة''، مبرزا أن

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أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أن ''معطيات مكتب الصرف ومديرية التوقعات تؤكد على أن القدرة التصديرية للمغرب تعززت وأن قدرة تغطية الصادرات للواردات اقتربت من 58 في المائة''، مبرزا أن ''من يصدر هو من ينتج ومن ينتج يعني أنه يوفر فرص شغل هائلة''.

وفي ذات الوقت قال الخلفي في ندوة صحفية عقب انتهاء المجلس الحكومي يوم الخميس 13 شتنبر، إن ''بلدنا عازم ومصمم على محاربة الهجرة السرية، ونقوم بالتحري في كل الفيديوهات المتعلقة بالموضوع وليس فقط التي نشرت''، مضيفا أن هناك ''التقاء في هذا المجال بين شبكات الهجرة السرية والاتجار في البشر والاتجار في المخدرات''، مبرزا أن ''ثلثي حالات الهجرة التي تم إحباطها سنة 2017 من دول أفريقيا جنوب الصحراء والباقي من الشباب المغاربة''، وأنه تم ''إحباط 54 ألف حالة للهجرة السرية سنة 2018 وذلك بشكل مؤطر بالقانون''.

واستـــرسل الخلفي أن ''المغرب انخرط في مسار يقوم على الاستثمار في الشباب ومواجهة المعضلات والتحديات التي تعترض اندماجه وانخراطه في الأوراش الكبرى''، مضيفا أن '' الإصلاحات الكبرى التي تم الانخراط فيها وحُقق تقدم في إنجازها تتمحور حول قضية الشباب والمقاولات الصغرة والمتوسطة والصحة والتعليم …''.

و شدد الخلفي أن عزم المغرب على محاربة الهجرة السرية ثابت''، وأنه (المغرب) ''نجح في مسار تسوية وضعية المهاجرين''، مؤكدا على أن ''المغرب يحترم القانون في عمليات ترحيل المهاجرين سواء الذين يتم ترحيلهم إلى بلدانهم، حيث يتم ذلك بتنسيق مع منظمة الهجرة العالمية، فيما يتم احترام القانون في عمليات الترحيل داخل المغرب''.

 

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