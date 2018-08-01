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الحموشي يعتمد توزيعا جغرافيا جديدا لبعض المناطق الأمنية

بتاريــخ : 13 شتنبر 2018 / 18:20 الحموشي يعتمد توزيعا جغرافيا جديدا لبعض المناطق الأمنية | بوليتيك
الحموشي يعتمد توزيعا جغرافيا جديدا لبعض المناطق الأمنية
كشفت المديرية العامة للأمن الوطني أنها عممت على مختلف ولايات الأمن التابعة لها مذكرة جديدة تتضمن إعادة هيكلة التقسيم الترابي لبعض المناطق الإقليمية للأمن، بالتوافق مع خريطة التنظيم الجديد لجهات

شوف تيفي:

كشفت المديرية العامة للأمن الوطني أنها عممت على مختلف ولايات الأمن التابعة لها مذكرة جديدة تتضمن إعادة هيكلة التقسيم الترابي لبعض المناطق الإقليمية للأمن، بالتوافق مع خريطة التنظيم الجديد لجهات المملكة.

وحسب بلاغ صادر توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه اليوم، فقد شملت العملية المذكورة، إلحاق منطقة أمن سيدي إفني بولاية أمن العيون، ومنطقة أمن طاطا بولاية أمن أكادير، ومفوضية الشرطة بكرسيف بولاية أمن وجدة، بينما تم إلحاق منطقتي أمن خريبكة وخنيفرة ومفوضيات الشرطة بواد زم وأبي الجعد ومريرت بنفوذ ولاية أمن بني ملال.

وأضاف البلاغ أنه وفي إطار نفس الاستراتيجية، شملت عملية إعادة التوزيع إلحاق عدد من المجموعات الميدانية المكلفة بالمحافظة على النظام بولايات الأمن التي تتوافق مع التقسيم الجغرافي الجديد، مع ما يواكب هذه العملية من تغييرات هيكلية وتقنية على المستويين التنظيمي والمهني.

وأشار البلاغ إلى أن هذه أن العملية تندرج في إطار تفعيل المديرية العامة للأمن الوطني لإستراتيجيتها المتعلقة بتنزيل مرتكزات الجهوية المتقدمة بمختلف بنياتها الترابية في مرحلة أولية، قبل الانتقال في مراحل موالية تروم ملاءمة اختصاصات وصلاحيات المصالح والفرق العملياتية مع التقسيمات الترابية الجديدة.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب الحموشي المديرية العامة للأمن الوطني توزيع جغرافي المناطق الأمنية

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